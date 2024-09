Programa paranaense é exemplo de reaproveitamento de alimentos

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) instituiu em 2019 o Dia Internacional de Conscientização Contra o Desperdício de Alimentos, que é celebrado no próximo domingo, 29 de setembro. No Paraná, o programa Banco de Alimentos Comida Boa, do Governo do Estado, tornou-se um exemplo de política pública com este objetivo ao garantir o reaproveitamento de frutas, verduras e outros produtos alimentícios que iriam para o lixo por não terem condições de ser comercializados, beneficiando assim cerca de 1,3 milhão de pessoas direta e indiretamente.

A iniciativa coleta alimentos não comercializados pelos atacadistas e produtores rurais, mas que ainda estão em boas condições de consumo. Os alimentos são doados in natura ou processados para 342 instituições que prestam assistência social, como creches, orfanatos, casas de recuperação, abrigos e hospitais públicos, além de também serem utilizadas no contraturno escolar e repassadas diretamente a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Criado pelo Governo do Estado em abril de 2020 por causa da pandemia, o programa evitou de imediato o desperdício de aproximadamente 50 toneladas de alimentos que eram descartados diariamente. A iniciativa é coordenada pela Ceasa Paraná e, depois de um período inicial de funcionamento em Curitiba, está atualmente disponível nas demais Centrais de Abastecimento, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.

Segundo o presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz, o programa tem evoluído gradativamente, com melhoria dos processos e ampliação da abrangência. Em 2023, foi doada uma média de mais de 443 toneladas de alimentos por mês, o que representa um volume anual de 5,3 mil toneladas. Já entre janeiro e julho de 2024, a média das doações está em 466 toneladas mensais, um aumento de quase 5% entre os dois anos.

“São alimentos que, apesar de estarem em um ponto que não atende a demanda para venda nos mercados, possuem altíssima qualidade nutricional e estão em perfeitas condições de consumo”, explicou Bublitz. “Tenho a convicção de que vamos superar o volume de alimentos doados no ano passado com centenas de entidades que trabalhamos em parceria”.

Uma das instituições beneficiadas é a Associação Cristã de Apoio aos Dependentes Químicos de Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba. Fundada há uma década, a organização é parceira do Banco de Alimentos Comida Boa há quatro anos. Para o fundador da Associação, Vanderlei Martins, os alimentos doados fazem toda a diferença para garantir a manutenção dos serviços prestados por voluntários.

“Nós coletamos as doações de frutas, verduras e produtos de panificação todas as quintas-feiras e vamos utilizando no decorrer dos dias para alimentação das 70 pessoas que atendemos atualmente”, disse Martins. “Isso nos ajuda bastante porque oferecemos cinco refeições por dia, e mesmo com a nossa sede estando a 70 quilômetros de distância da Ceasa compensa virmos até aqui toda a semana porque o alimento que levamos é de boa qualidade”.

E até mesmo quando os alimentos já não possuem mais condições para consumo humano eles não são descartados. Por meio de uma parceria com o Instituto Água e Terra (IAT), a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab) e criadouros de animais, estas frutas e verduras ajudam a matar a fome de diferentes espécies de animais silvestres, boa parte delas resgatadas em situação de abandono ou maus-tratos.

Um dos casos mais emblemáticos é o Criadouro Conservacionista Onça Pintada, em Campina Grande do Sul. A entidade recebe cerca de 29 toneladas por mês pelo programa em uma parceria que completou um ano em setembro.