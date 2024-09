Cohapar entrega 50 casas para famílias de Ribeirão Claro

Nesta sexta-feira (27), a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) entregou o Conjunto Habitacional Jácomo Domingues Mio, beneficiando 50 novas famílias em Ribeirão Claro. O empreendimento foi financiado com recursos do Tesouro do Estado, totalizando um investimento de R$ 5,9 milhões, sendo R$ 5,2 milhões destinados à construção das casas e R$ 690 mil para subsídios através do Programa Casa Fácil.

O Programa Casa Fácil oferece um desconto de R$ 15 mil para famílias com renda mensal de até três salários mínimos, que atendam aos critérios do programa. A Cohapar foi responsável pela contratação da construtora, fiscalização da obra e cadastramento dos interessados. A contrapartida municipal incluiu a doação do terreno e a execução da infraestrutura externa do conjunto. A instalação da rede elétrica foi realizada pela CPFL, enquanto a Samae forneceu materiais para as redes de água e esgoto, sem custo adicional para os moradores.

As unidades habitacionais variam em metragens de 44,47 m² a 51,23 m², com o modelo adaptado para pessoas com deficiência. Cada casa possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, situadas em terrenos de 240 m², permitindo futuras ampliações. Os imóveis podem ser quitados em até 420 meses, com parcelas mensais variando de R$ 318 a R$ 640, sem cobrança de entrada e com taxa de juros de 2% ao ano, oferecendo uma alternativa econômica em relação ao aluguel local.

Um dos beneficiados, Jailson Alves da Silva, de 32 anos, expressou sua satisfação com a entrega da casa. Ele, sua esposa Michele de Freitas da Silva, de 29 anos, e os quatro filhos, que viviam em um imóvel cedido, agora iniciam uma nova fase em suas vidas. Michele relatou que a família esperava pela casa há sete anos e destacou a importância do subsídio do governo para a realização desse sonho. “É um sentimento de muita felicidade, uma conquista mesmo. Esse subsídio veio na hora certa”, afirmou.

Com a entrega do Conjunto Habitacional Jácomo Domingues Mio, o governo do Paraná reforça seu compromisso com a habitação popular, oferecendo moradia digna e acessível para famílias de baixa renda na região.