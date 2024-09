Governador e AACD anunciam construção do complexo de reabilitação Silvio Santos

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou, nesta quinta-feira (26), a criação do Complexo de Reabilitação Silvio Santos, em Curitiba, em parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). O novo hospital, que será construído em um terreno de mais de 7 mil metros quadrados ao lado do Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier, contará com um investimento de R$ 65 milhões do Governo do Estado.

Continua após a publicidade

A iniciativa visa expandir os serviços de reabilitação física, auditiva, visual e intelectual no Paraná, agregando à expertise da AACD, que possui mais de 70 anos de experiência em reabilitação física e tratamentos ortopédicos. O governador Ratinho Junior destacou a importância da parceria, que é resultado de três anos de trabalho conjunto entre a equipe técnica do Governo Estadual e o conselho da AACD.

Continua após a publicidade

O Complexo receberá o nome de Silvio Santos em homenagem ao apresentador e empresário, que faleceu em 17 de agosto. Segundo Ratinho Junior, a escolha do nome reflete a força e a credibilidade que Santos trouxe à instituição. O termo de denominação foi assinado pelo governador, pelo secretário de Saúde, César Neves, e pelas filhas do apresentador, Sílvia e Cíntia Abravanel.

Além do novo hospital, o complexo unificará serviços existentes, como o Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Lábio Palatal (CAIF). Novas ofertas incluirão um ambulatório de marcha e uma oficina ortopédica para a confecção, adaptação e manutenção de órteses, próteses e meios de locomoção (OPMAL). A estrutura também contará com um novo centro cirúrgico, ampliando a oferta de procedimentos ortopédicos, neurológicos e urológicos.

O secretário de Saúde, César Neves, afirmou que as medidas irão triplicar a capacidade de atendimento nas áreas de reabilitação, incluindo a entrega de próteses e órteses, além de exames e serviços aos pacientes. A parceria entre o Governo do Estado e a AACD é vista como um passo importante para o fortalecimento da assistência a portadores de complicações neurológicas, ortopédicas e pós-trauma.

Silvio Santos, por meio do Teleton, teve um papel crucial na mobilização social para a reabilitação e tratamento de pessoas com dificuldades motoras, físicas e intelectuais. A campanha, que já viabilizou mais de 15 milhões de atendimentos, reflete o legado do apresentador e a continuidade de suas ações por meio da AACD. As filhas de Santos expressaram sua gratidão pela oportunidade de dar continuidade ao trabalho iniciado por seu pai.