Homem é preso após tentar estuprar adolescente no meio da rua

Um homem foi preso no fim da tarde da quarta-feira (25) suspeito de tentar abusar sexualmente de pessoas no meio da rua além de cometer vários atos libidinosos. A ocorrência foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem que estava praticando atos libidinosos no meio da rua havia sido contido por populares. Diante do chamado, a equipe foi até o local informado para averiguar a situação.

No local, os policiais realizaram a revista pessoal do suspeito sendo encontrada com ele uma faca que seria utilizada para ameaçar as vítimas. Além disso, os agentes constataram se tratar do mesmo suspeito que havia tentado abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos por volta das 13h00 do mesmo dia. Nesta situação, a menor conseguiu fugir e se abrigar na casa de uma amiga enquanto o suspeito fugiu antes da chegada da PM.

Frente aos fatos, o suspeito que já é conhecido no meio policial para prática de vários crimes, foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.