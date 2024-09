Polícia prende suspeito de matar homem a tiros no Norte Pioneiro

Um homem de 34 anos foi preso em Jacarezinho, suspeito de envolvimento no homicídio de André, ocorrido no dia 12 de setembro na Vila Scyllas. A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar vinculado ao tráfico de drogas. André, que tinha antecedentes criminais por tráfico, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e alvejado com disparos.

Continua após a publicidade

O crime aconteceu pouco após as 19h, na Rua Bahia, onde o corpo da vítima foi encontrado. Segundo as informações coletadas, os suspeitos realizaram disparos que atingiram a cabeça de André. A polícia considera que o homicídio pode estar relacionado a disputas no tráfico de drogas.

Continua após a publicidade

O suspeito detido, que possui registros anteriores por roubo e outros delitos, é um avanço nas investigações. A Polícia Civil continua a apuração para esclarecer todos os detalhes do crime e identificar os demais envolvidos. As autoridades permanecem atentas ao combate ao crime organizado na região.