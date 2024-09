Uenp inaugura primeiro Planetário do Norte Pioneiro

No dia 19 de setembro, o Campus Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) inaugurou o primeiro planetário da região, um projeto que visa promover a pesquisa e a alfabetização científica. O investimento de R$ 395 mil foi viabilizado pelo Fundo Paraná, ligado à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A cerimônia de inauguração ocorreu durante a III Feira de Profissões da UENP e a I Universidade na Comunidade.

Continua após a publicidade

O novo Planetário é estruturado como um Geodomo, com capacidade para receber até 31 visitantes em sessões de 30 minutos. O espaço estará aberto à comunidade mediante agendamento prévio. O professor Lucken Bueno Lucas, coordenador do projeto, destacou a importância do equipamento: “A ciência é ensinada durante o dia, mas nossos fenômenos astronômicos são observados, principalmente, à noite. Com este equipamento, nós conseguimos projetar o céu de qualquer lugar da Terra, em qualquer momento do dia ou da noite”.

Continua após a publicidade

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, elogiou a iniciativa do campus, ressaltando que ações como essa contribuem para a visibilidade da universidade na região. “Acompanhar o crescimento da nossa Universidade é muito satisfatório e são ações como essas que colocam a UENP em posição de destaque regional”, comentou.

A diretora do Campus Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira, também enfatizou a relevância do investimento na formação científica. “É um investimento significativo e um investimento na ciência. Algo muito importante para articular a formação para a ciência”, afirmou, agradecendo ao Fundo Paraná e à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pelo apoio.

O Planetário está disponível para visitação da comunidade escolar, universitária e público em geral de segunda à sexta-feira, mediante agendamento prévio. A entrada é gratuita e o espaço possui acessibilidade, além de infraestrutura que inclui iluminação, sonorização, climatização, mesa de operações e projeção em laser/LED (4k UHD). O software utilizado simula conteúdos de Astronomia, proporcionando uma experiência imersiva.

Os interessados em visitar o Planetário podem agendar sessões pelo e-mail disponibilizado ou pelo WhatsApp (43) 3520-1757.