Veja como fica o show de Gustavo Lima no Rodeio de Joaquim Távora após mandado de prisão

O cantor Gustavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, tem um show marcado para o dia 13 de novembro, que abrirá o 33° Rodeio Tavorense, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. No entanto, após a emissão de um mandado de prisão contra o cantor, especulações e dúvidas surgiram sobre o possível cancelamento do show.

Com as especulações cada vez mais crescentes e a dúvida se espalhando entre os moradores da região e fãs do cantor, a reportagem da Folha buscou dados e informações com a organização do evento, que tranquilizou o público, afirmando que não há, até o momento, previsão de cancelamento do show.

Conforme explica Jayro Henrique, representante do Departamento de Mídias e Imprensa do Rodeio Tavorense, a programação do evento continuará sendo a mesma, já que os compromissos com contrato assinado do cantor permanecem da mesma maneira.

“Até o momento, todos os shows dele dos próximos meses com contratos contratados detalhes normais, até porque não sabemos quais serão as próximas medidas cabíveis”, declarou Jayro. Segundo ele, a organização está preparada para tomar medidas caso haja qualquer alteração na situação, mas no momento, a programação segue conforme o planejado.

De acordo com Jayro, a possibilidade do cancelamento da participação do cantor no evento não está sendo considerada pela organização. “Caso a situação mude e aconteça algo por parte da produção do artista, emitiremos uma nota oficial sobre a questão envolvida”, explica.

A organização também garantiu que, se necessário tomar medidas adicionais, uma reunião com a comissão organizadora será realizada para garantir a segurança e o bem-estar do público. Portanto, de acordo com a organização do Rodeio Tavorense, o show de Gustavo Lima continuará marcado para o dia 13 de novembro.

ACOMPANHE O CASO

De acordo com informações do G1, na última segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), decretou a prisão do cantor sertanejo Gustavo Lima. A decisão do Tribunal foi tomada em meio a investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro através da exploração de jogos do bicho e azar. Além disso, Gustavo Lima está sendo condenado por conivência com foragidos.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, a mesma que expediu o mandado de prisão contra a influencer digital, Deolane Bezerra.

A decisão do mandado, tem como citação que Gustavo Lima deu “guarida a foragidos” e cita uma viagem em que o cantor fez com o casal de investigados na Operação Integration, José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, sócios da Vai de Bet, de Goiânia para a Grécia.

A Operação Integration foi deflagrada no dia 4 de setembro, resultando na prisão de Deolane Bezerra e de outros investigados. Na mesma data, entre as diligências da operação, foi apreendido, pela Polícia Civil de São Paulo, um avião que pertencia a uma empresa de Gusttavo Lima, Balada Eventos e Produções. A aeronave, prefixo PR-TEN, foi recolhida por policiais enquanto passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, no interior paulista.