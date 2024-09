Governo entrega veículos e anuncia novos aviões para transplante de órgãos

Na última segunda-feira (23), o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou a entrega de 18 novos veículos para o Sistema Estadual de Transplantes. Este é o maior esforço de renovação da frota na história do órgão, com um investimento total de R$ 1,9 milhão, destinado às quatro Organizações de Procura de Órgãos (OPOs) do estado.

Dos novos veículos, nove serão alocados em Curitiba, onde está localizada a Central Estadual de Transplantes, enquanto os demais serão distribuídos entre as cidades de Londrina, Maringá e Cascavel. Essa renovação visa aprimorar a logística necessária para o transporte de órgãos, que é fundamental para o sucesso dos transplantes.

O Paraná é destacado como um dos líderes nacionais em doação de órgãos, com taxas que ultrapassam o dobro da média nacional. O governador Ratinho Junior ressaltou a solidariedade da população paranaense, que tem contribuído significativamente para essa posição de destaque.

Além dos novos veículos, foi anunciada a aquisição de duas aeronaves para a Casa Militar. Essas aeronaves estarão disponíveis 24 horas por dia para facilitar o transporte de órgãos e equipes médicas, essenciais para a agilidade dos procedimentos de transplante. O tempo de isquemia, que é o intervalo entre a retirada do órgão do doador e sua implantação no paciente, requer rapidez na logística, sendo este um fator crítico no sucesso do transplante.

O secretário estadual da Saúde, César Neves, enfatizou a importância do Sistema Estadual de Transplantes como um orgulho do Paraná, e destacou a estrutura moderna de gestão logística que o estado possui. Essa renovação da frota e o suporte aéreo proporcionado pela Casa Militar visam fortalecer ainda mais a Central de Transplantes.

Atualmente, o sistema paranaense é composto pela Central Estadual de Transplantes, que coordena diversas atividades em todo o estado, quatro OPOs, 70 Comissões Intra Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos, 23 equipes transplantadoras de órgãos, 60 equipes de tecidos, cinco laboratórios de histocompatibilidade, três Bancos de Tecidos Oculares e um banco de multitecidos, além de quatro Câmaras Técnicas.

Juliana Ribeiro Giugni, coordenadora do Sistema Estadual de Transplantes, comentou que a nova frota contribuirá para a segurança das equipes que trabalham incessantemente no transporte de órgãos e tecidos, assegurando que esses bens preciosos cheguem aos hospitais que realizam os transplantes.