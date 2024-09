Discussão termina com esfaqueados e um fica em estado grave

Uma confusão terminou com duas pessoas esfaqueadas na madrugada do domingo (22) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, sendo uma delas em estado grave.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, na madrugada do domingo os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de violência com duas pessoas esfaqueadas no bairro Jardim Panorama. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que as vítimas haviam sido socorridas por populares e encaminhadas ao Pronto Socorro. Além disso, testemunhas relataram que, no local, há dois bares e também estava ocorrendo uma festa em uma residência. Com isso, houve uma briga onde os dois homens foram esfaqueados. Já os suspeitos fugiram na sequência.

No hospital, os policiais foram informados pela equipe médica que uma das vítimas foi atingida por quatro facadas e seu quadro clinico era considerado grave. Já o outro homem levou uma facada e estava estável.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil para ser investigado.