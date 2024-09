Taidinho é o candidato entrevistado da Folha Extra nesta segunda-feira

O PodCast Eleições 2024 da Folha Extra volta nesta segunda-feira (23) com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos principais municípios da região. Nas últimas semanas, foi a vez de conhecer as propostas que os candidatos têm para o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Após conhecer os projetos dos candidatos Pedro Mazão, Fernando Maluf, e Polaco da Saúde, nesta segunda-feira (23) o PodCast da Folha vai receber o prefeito e também candidato à reeleição, Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho.

A entrevista com o prefeito estava marcada para acontecer na semana retrasada, mas devido a compromissos de sua agenda oficial, o programa foi remarcado.

Taidinho é uma figura conhecida no meio político brazense onde já foi prefeito por dois mandatos seguidos. Nas eleições de 2020, voltou à frente do Poder Executivo e agora tenta mais uma vez a reeleição.

Durante a entrevista desta segunda-feira, os eleitores irão poder conhecer um pouco mais sobre a trajetória do candidato, além de seus planos e propostas para Wenceslau Braz.

No PodCast Eleições 2024, além de conhecer as propostas dos candidatos os eleitores também podem interagir enviando suas perguntas que são respondidas ao vivo pelos entrevistados.

O programa é apresentado por Oliveira Junior e vai ao ar a partir das 20h00. A transmissão acontece nos canais da Folha Extra no Youtube e Facebook no @folhaextra.