Governo destina valor recorde de R$ 25,8 milhões para ações à pessoa idosa

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), anuncia R$ 25,87 milhões para políticas voltadas às pessoas idosas. É o maior montante destinado a este segmento da história do Estado e chega quase ao total do que foi repassado nos últimos três anos, de R$ 26,5 milhões. O repasse será feito via Fundo Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná (Fipar) a municípios que tenham atestado de regularidade fundo a fundo atualizado.

Os recursos deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedipi) serão direcionado ao reforço de estrutura e ações de acolhimento de pessoas idosas, à inclusão social possibilitada pelo Programa Viaje + 60 e ao Programa Cuida Mais Paraná, de promoção do envelhecimento ativo e saudável. O repasse será feito aos municípios que atendam os critérios de cada uma dessas áreas.

O prazo para os municípios fazerem a adesão às deliberações dos recursos inicia nesta sexta-feira (20) vai até 13 de novembro.

A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, destaca a a importância da medida. “É um momento histórico e um marco significativo no que diz respeito às políticas públicas voltadas para a população idosa. O investimento expressivo não apenas reconhece a importância de cuidar e valorizar as pessoas idosas, mas também reforça o compromisso do Governo do Estado em promover dignidade e qualidade de vida para todos os cidadãos", disse a secretária. "Será possível ampliar e fortalecer ações essenciais, garantindo o acesso a serviços e programas que atendam às necessidades desse segmento da população", afirmou.

Para Larissa Marsolik, diretora de Políticas para Pessoas Idosas, é preciso valorizar aqueles que ajudaram a construir o Estado. “É um compromisso desta gestão agregar qualidade nesta etapa da vida da população. Garantir o direito à ocupação dos espaços públicos pela comunidade, a intergeracionalidade e o fortalecimento da autonomia e autoestima transformam não apenas a vida da pessoa idosa, mas o dia a dia da sua família”, afirmou Larissa, que também é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (Cedipi).