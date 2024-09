Vacinação nas escolas termina com quase 300 mil alunos vacinados no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná divulgou, nesta quarta-feira (18), os resultados da força-tarefa de vacinação realizada nas escolas estaduais e municipais, entre 5 de agosto e 16 de setembro. Durante a ação, foram aplicadas 292.699 doses de vacinas, além da avaliação de 495.076 carteirinhas de vacinação, como parte de uma estratégia para aumentar a cobertura vacinal em todo o Estado.

A imunização seguirá nas escolas que já possuem agendamento. Até o momento, a vacinação foi realizada em 1.805 unidades da rede estadual, o que representa 85,71% das escolas do Paraná. Com outras 175 instituições programadas para receber as vacinas, a cobertura vacinal nas escolas estaduais deve atingir 94%.

Nas escolas municipais, 3.661 unidades (70,59%) já foram atendidas, enquanto 388 ainda têm agendamentos, o que permitirá alcançar 78% de cobertura. Já nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), 1.643 unidades (79,64%) participaram da força-tarefa.

Segundo o secretário de Saúde, César Neves, a ação foi considerada um sucesso. “Os números mostram a eficácia desta iniciativa do Governo do Paraná. Agradecemos às famílias paranaenses, especialmente aos pais que confiaram em nosso trabalho. Isso reforça que estamos no caminho certo para futuras ações de saúde no Estado”, afirmou.

O secretário de Educação, Roni Miranda, também destacou a colaboração entre as secretarias. “A vacinação não só fortalece a saúde de nossas crianças e adolescentes, mas reafirma nosso compromisso com um ambiente escolar mais seguro e saudável”, declarou.

O objetivo principal da campanha foi ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção contra doenças preveníveis, como a gripe. De acordo com a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Goretti David Lopes, a mobilização das 22 Regionais de Saúde e dos municípios foi fundamental para o sucesso da campanha. "A vacinação nas escolas é uma ação que queremos manter de forma contínua, além do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde", disse.

As vacinas mais aplicadas durante a força-tarefa foram a da influenza, que alcançou 54,41% de cobertura nos grupos prioritários, e as vacinas dTpa (65,28%) e febre amarela (78,31%). Os dados são do Vacinômetro Nacional, do Ministério da Saúde.

Maria Goretti reforçou a importância de manter a vacinação em alta. “A vacina é a principal forma de prevenir doenças graves e evitar óbitos. A imunização segue disponível durante todo o ano nas mais de 1.800 salas de vacinação espalhadas pelo Estado", destacou.