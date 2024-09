Discussão entre mulheres termina com uma delas esfaqueada

Uma mulher ficou ferida após se envolver em uma discussão e ser esfaqueada. A ocorrência foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma mulher havia sido esfaqueada. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe constatou que a mulher apresentava um ferimento na perna que, segundo ela, foi causado por uma facada. Em seus relatos, a vítima contou que estava caminhando quando encontrou uma mulher com a qual tem um desafeto. Com isso, as duas começaram a discutir, momento em que a suspeita desferiu a facada contra a vítima.

Frente aos fatos, a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorro a vítima. A equipe da PM ainda realizou diligências em busca da suspeita, mas até o fechamento desta edição ela não havia sido encontrada.