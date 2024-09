Atleta da região faz história ao conquistar campeonato internacional de jiu-jitsu

No último domingo (15), em São Paulo, o jovem Rafael Ricardo Avila Francisco, residente em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, se consagrou campeão do Internacional Kids de Jiu-Jitsu 2024, um dos torneios mais prestigiados para atletas em início de carreira profissional.

Com centenas de competidores de várias partes do mundo, o Internacional Kids de Jiu-Jitsu 2024 trouxe uma competição e desafios para Rafael que, apesar de estar disputando seu primeiro torneio internacional, não se intimidou e trouxe para casa a medalha de ouro de sua categoria.

Rafael, um adolescente de 12 anos de idade, começou a treinar em 2022, quando tinha apenas 10 anos de idade. Desde então, o jovem conquistou inúmeros títulos dentro do mundo competitivo do jiu-jitsu, se destacando cada vez mais em diversos campeonatos regionais e interestaduais, conquistando diversas medalhas e reconhecimento por seu talento e dedicação.

Após as mais diversas conquistas em campeonatos regionais e interestaduais, o horizonte de Rafael foi ampliado com o desejo imenso de poder participar do Internacional Kids de 2024. E, graças aos esforços de seus pais e de sua dedicação, este sonho se tornou uma realidade, ultrapassando as expectativas do jovem.

“Consegui alcançar um resultado acima do esperado. Por mais que a ansiedade tenha me acompanhado antes de cada luta, durante os combates a tranquilidade tomou conta de mim e eu consegui focar no que precisava ser feito”, relata Rafael à reportagem da Folha.

Com a cabeça no lugar e focado, Rafael conseguiu vencer todas as lutas que disputou, sendo consagrado campeão do Internacional Kids de 2024. Quando tudo terminou, o alivio foi grande. “O clima de competição é ótimo, mas quando tudo acabou e me vi campeão do campeonato, foi melhor ainda”, enfatiza o jovem.

Ricardo Francisco, pai de Rafael, que tem acompanhado e incentivado o garoto em todas as suas competições, expressa o sentimento de orgulho e contentamento por ver seu filho conquistando cada vez, tanto como atleta como filho.

“Tenho muito orgulho de várias coisas que já conquistei nesta vida, mas nada se compara ao orgulho que tenho de ter criado um menino tão bom e generoso como ele, o que senti durante as lutas dele é algo inexplicável, mas que logo se transformou numa mistura de felicidade, alegria e gratidão a Deus e a todos que ajudaram ele a chegar lá”, enfatiza Ricardo emocionado.

A vitória no Internacional Kids 2024 marca o início de uma trajetória promissora para o jovem atleta, que, aos 12 anos, já demonstra a força e o talento necessários para se tornar um dos grandes nomes do esporte nacional. Agora, ele segue com o apoio de sua equipe, família e fãs, mirando um futuro de conquistas ainda maiores.