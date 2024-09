Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em Jaguariaíva

Um homem de 70 anos que estava desaparecido foi encontrado morto em sua residência. O caso foi registrado na terça-feira (17) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Dorival Brittes. Conforme as investigações, o idoso não era visto há dois dias. Já nesta terça-feira, a equipe da PM foi informada que o indivíduo estaria morto em sua casa.

Diante da informação, os agentes foram até a residência do idoso onde encontraram Dorival sem vida. O local foi averiguado e, devido a não haver suspeitas de crime, o corpo do idoso foi liberado para funerária.