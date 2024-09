Após trégua, fumaça deve voltar e prejudicar a qualidade do ar no céu do Paraná

Nas últimas semanas moradores dos municípios de grande parte do Brasil tem convivido com o céu encoberto pela fumaça proveniente das queimadas em todo o país, principalmente na região da Amazônia e Pantanal. Após as chuvas dos últimos dias, a situação foi amenizada em alguns estados, mas deve voltar a acontecer nas próximas semanas.

De acordo com as informações apuradas pelo portal de notícias Banda B, as chuvas dos últimos dias melhoraram a qualidade do ar deixando o céu do Paraná mais limpo. Porém, com a volta da estiagem, a fumaça deve voltar a predominar impactando negativamente a qualidade do ar.

Conforme os registros do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), ainda há previsão de chuvas em diferentes regiões do estado até o sábado (21). Porém, após esse período, o clima deve voltar a ficar quente e seco, o que contribui para que a fumaça volte a pairar no céu do estado, situação que só deve melhorar quando voltar a chover.

A fumaça deve impactar negativamente a saúde dos brasileiros nos próximos anos. De acordo com Ubirani Otero, chefe da Agência Técnica Ambiente, Trabalho e Câncer, do Instituto Nacional do Câncer, a fumaça gerada pelas queimadas deve influenciar o aumento no número de pacientes com câncer nas próximas décadas.