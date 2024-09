Paraná adere ao programa Bom Condutor e oferece descontos para motoristas sem infrações

O Governo do Paraná deu início, nesta quarta-feira (18), às atividades da Semana Nacional do Trânsito com a adesão ao programa federal Bom Condutor, que oferece descontos para condutores e proprietários de veículos que não tenham cometido infrações de trânsito nos últimos doze meses. A iniciativa, que ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, visa promover a conscientização sobre segurança no trânsito.

Continua após a publicidade

Durante a solenidade de abertura, que contou com a presença do vice-governador Darci Piana, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) firmou uma parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP). O acordo permitirá que motoristas sem infrações recebam descontos em estabelecimentos comerciais até o final do ano. Os detalhes ainda estão sendo definidos entre as instituições, mas espera-se que mais de 11 mil empresas participem da iniciativa.

Continua após a publicidade

“Essa parceria busca reduzir o número de acidentes e incentivar boas práticas no trânsito. Reconhecer e premiar os bons motoristas é uma forma de valorizar quem respeita as regras”, afirmou Piana. Para ter acesso aos descontos, o condutor precisa estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), acessível por meio da Carteira Digital de Habilitação.

O diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, ressaltou o potencial de adesão das empresas no estado. “Em todo o Brasil, cerca de 500 empresas já participam do programa. No Paraná, com o apoio da ACP, esperamos um número significativamente maior. A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, e queremos reforçar isso com benefícios”, destacou.

Maria Alice Nascimento, diretora de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, também elogiou a adesão do Paraná ao programa Bom Condutor, destacando o impacto positivo na redução de acidentes. “Essa é uma forma de reconhecimento dos motoristas exemplares. Muitas vezes, focamos apenas nas punições, mas é importante valorizar aqueles que seguem as normas de trânsito”, afirmou.

Novas parcerias e campanhas

Além do programa Bom Condutor, outras iniciativas foram lançadas durante a Semana Nacional do Trânsito. O Detran-PR firmou uma parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc Paraná) para promover ações conjuntas nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer. Também foi anunciada a adesão do Detran-PR à plataforma gov.br, que promete agilizar o acesso aos serviços públicos digitais.

Outra novidade foi o lançamento da campanha "Todo mundo precisa ser motoconsciente no rolê", que visa conscientizar motociclistas e outros condutores sobre os direitos e deveres no trânsito. A campanha utiliza o termo "Motoconsciente" para abranger os diversos perfis de motociclistas, como motofretistas e mototaxistas.

Durante a semana, diversas atividades serão promovidas em todo o estado, como a ação "Rolês moto-parça", que levará educação de trânsito diretamente aos motoristas, motociclistas e pedestres por meio de abordagens em locais movimentados. Também estão programadas corridas de rua e eventos de ciclismo, reforçando a importância das práticas seguras no trânsito.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) participará da Semana Nacional do Trânsito com ações educativas e de fiscalização, orientando motoristas e pedestres sobre a importância de reduzir sinistros de trânsito, especialmente os que resultam em mortes e lesões graves. “Nosso objetivo é conscientizar a população e estimular comportamentos mais respeitosos nas vias públicas”, destacou o delegado Edgar Santana.

Com essas ações, o Paraná reforça seu compromisso com a segurança viária, promovendo um trânsito mais seguro e consciente para todos.