Preso assiste por vídeo chamada assassinatos que ele encomendou

Equipes da Polícia Civil seguem investigando o assassinato de duas irmãs registrado no interior do Mato Grosso. Novidades sobre o caso chocaram a comunidade após o delegado informar que o crime teria sido encomendado por um detento que assistiu a execução das vítimas por vídeo chamada.

Conforme as investigações, as vítimas foram identificadas como Rayane Alves Porto, de 25 anos, e sua irmã Rithiele Alves Porto, de 28 anos. As duas foram mortas a facadas quando deixavam um festival de pesca na cidade de Porto Esperidião, interior d Mato Grosso.

Após as investigações, as equipes policiais realizaram a prisão de nove suspeitos de envolvimento com o crime que, segundo o delegado responsável pelo caso, confessaram que um detento da Penitenciária Central do Estado acompanhou toda a execução. Ainda conforme as investigações, o preso ainda teria ordenado ações de tortura contra as duas vítimas antes deles serem executadas.

Ainda no decorrer das investigações, foram realizadas buscas na cela do detento onde os agentes encontraram um aparelho celular que foi encaminhado a perícia.

Para polícia, o crime pode ter sido motivado devido as jovens publicarem uma foto ns redes sociais fazendo um gesto associado a facção PCC (Primeiro Comando da Capital), organização rival a facção do preso que teria ordenado o crime.

O caso segue sendo investigado.