Ratinho Junior entrega novos caminhões para combater incêndios no Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou, nesta terça-feira (17), dez caminhões ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil do Paraná, como parte das medidas para o combate a incêndios durante a estiagem. O investimento total de R$ 8,09 milhões integra um pacote mais amplo, de R$ 24 milhões, destinado ao enfrentamento da seca, que inclui também a capacitação de 500 brigadistas. Os veículos serão utilizados tanto em áreas urbanas quanto rurais, ajudando a mitigar os efeitos da falta de chuvas.

Continua após a publicidade

Foram entregues quatro caminhões ao Corpo de Bombeiros e seis à Defesa Civil, que serão distribuídos para cidades estratégicas. Os municípios que receberão os veículos dos Bombeiros são Goioerê, Loanda, Piên e Manoel Ribas. Já os caminhões da Defesa Civil serão destinados para Siqueira Campos, Roncador, Candói, Reserva, Capitão Leônidas Marques e Nova Aurora. Esses veículos se somam a outros 30 já entregues ao longo do ano.

Continua após a publicidade

Durante o evento, o governador ressaltou a importância dos novos equipamentos diante do cenário crítico de seca que o estado atravessa. "As chuvas do último fim de semana trouxeram um alívio, mas a previsão é de que o tempo seco persista por mais 60 dias. Esses caminhões são fundamentais para ampliar nossa capacidade de resposta", afirmou Ratinho Junior.

Além dos caminhões, o governo anunciou a contratação de dois aviões para o combate a incêndios florestais em áreas de preservação e parques estaduais. A iniciativa faz parte das ações coordenadas para enfrentar a situação de emergência decretada no dia 4 de setembro devido à estiagem severa. O Fundo para Calamidades Públicas (Fecap) também liberou R$ 5 milhões para que os municípios em situação crítica possam alugar caminhões-pipa, comprar cisternas, combustível e cestas básicas.

Os caminhões entregues estão equipados com tanques de 6 mil litros, motobombas e canhões monitores de teto, que lançam água a longas distâncias, facilitando o combate a incêndios de grande proporção. "Esses veículos modernizam as brigadas comunitárias e reforçam a atuação tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros", explicou o coronel Fernando Raimundo Schunig, coordenador estadual da Defesa Civil.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco, destacou o impacto positivo que a renovação da frota terá nos atendimentos de emergência. "Com esses novos veículos, aumentamos nossa capacidade de resposta e integração com a Defesa Civil, o que nos torna mais eficientes no combate aos incêndios", disse.

Hudson Teixeira, secretário de Segurança Pública, alertou sobre a necessidade de responsabilizar quem provoca queimadas intencionalmente. "Iniciar incêndios é crime, e tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar estão preparadas para investigar esses casos", afirmou.

Segundo dados da Defesa Civil, nos primeiros 15 dias de setembro, 12 dias foram considerados de alto risco de incêndio no Paraná. Desde o início do ano, já foram registrados 11 mil focos de incêndio no estado. Para o diretor de Operações da Defesa Civil de Nova Aurora, André Alves de Oliveira, o novo caminhão será essencial para atender a cidade e os municípios vizinhos. "Com o Batalhão do Corpo de Bombeiros mais próximo a 60 quilômetros, esse veículo vai aumentar nossa capacidade de resposta na região", concluiu.