Governador reforça vocação do Paraná em sustentabilidade em visita à empresa de reciclagem

Nesta terça-feira (17), o governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou as duas fábricas da Clean Plastic em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. As instalações formam a maior planta de reciclagem de plástico pós-consumo da América Latina, abrangendo 55 mil metros quadrados. Criada em 2019, a Clean Plastic tem expandido suas operações para outros estados e planeja aumentar sua capacidade produtiva no Paraná com o apoio do Governo do Estado.

Durante a visita, acompanhada pelo presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, Ratinho Junior elogiou o papel do Paraná como um líder em sustentabilidade ambiental, destacando que o estado é reconhecido há quatro anos consecutivos como o mais sustentável do Brasil e uma referência para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Ele garantiu apoio a empresas que conciliam crescimento econômico com baixo impacto ambiental.

O governador ofereceu suporte ao desenvolvimento da Clean Plastic em território paranaense, mencionando a possibilidade de concessão de incentivos fiscais pelo programa Paraná Competitivo e linhas de crédito com juros reduzidos através do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Ratinho Junior também destacou a redução da burocracia e investimentos em infraestrutura para facilitar a atividade econômica no estado.

A Clean Plastic, especializada na reciclagem de plástico pós-consumo, emprega atualmente cerca de 290 pessoas em São José dos Pinhais e impacta mais de 700 pessoas entre parceiros e prestadores de serviços na região, como caminhoneiros e cooperativas de reciclagem. A empresa produz cerca de 3,5 mil toneladas de resina reciclada por mês, utilizada em embalagens e frascos para diversos setores, incluindo alimentício e produtos de limpeza, atendendo grandes empresas como Unilever, Coca-Cola e Braskem.

Jadir Voltoline Junior, sócio-proprietário da Clean Plastic, explicou que a empresa foi fundada a partir de um empreendimento familiar mais antigo focado na reciclagem tradicional. Desde 2019, ao se especializar em plástico pós-consumo, a Clean Plastic tornou-se líder na América Latina nesse setor.

Leandro Tanaka, também sócio-proprietário, destacou o crescimento do mercado de reciclagem de plástico, impulsionado por metas globais para o uso de resina reciclada. A Clean Plastic está planejando construir um galpão de 10 mil metros quadrados para funcionar como centro de distribuição, atendendo à crescente demanda por seus produtos.

A empresa mantém parceria comercial com a Ampla, líder mundial em embalagens plásticas, com a intenção de expandir investimentos no Paraná. A Clean Plastic também adquire parte de sua matéria-prima de cooperativas de catadores de recicláveis da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), contribuindo para a economia circular e o impacto social positivo da reciclagem.