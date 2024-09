Atletas brazenses se destacam em Campeonato Brasileiro de Karatê

Entre os dias 12 e 15 de setembro, dois jovens atletas de Wenceslau Braz representaram o Programa de Karatê do Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf em um dos eventos mais esperados no calendário nacional de karatê, o Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos, que reuniu atletas de todas as regiões do Brasil e países vizinhos.

Realizado no ginásio Mauro Pinheiro, na grande São Paulo, o Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos de 2024 recebeu cerca de 3.500 atletas de todo o Brasil, além de competidores da Argentina, Chile e Peru. Neste grandioso cenário, Felipe Gabriel Carriel Costa e Gabriel Henrique Soares Caetano, acompanhados pelo Sensei Jussé de Oliveira, marcaram presença e trouxeram para casa importantes conquistas, destacando-se entre os melhores do evento.

Felipe Gabriel foi um dos grandes destaques da competição. O jovem, de 18 anos, disputou a competição em duas modalidades, o kata, que se trata de demonstrações de habilidades, e kumite, que é a luta contra outro oponente. Nas duas modalidades, Felipe disputou na categoria adulto, onde conquistou a medalha de bronze em ambas as modalidades.

Para ele, participar do campeonato e trazer um resultado tão importante consigo, é motivo de muita alegria. “Me sinto muito feliz por ter participado do campeonato, ainda mais por se tratar de uma competição de alto nível, onde todos os participantes querem a mesma coisa, alcançar o pódio”, enfatiza Felipe animado.

“Treino após treino, e com muita dedicação, consegui tornar isso possível. Me sinto muito honrado por ter tido a oportunidade de representar a minha cidade, mesmo com pouco tempo de treino, fui lá, me dediquei e conquistei o bronze nas duas modalidades”, conta o jovem.

Gabriel Henrique ficou entre os cinco melhores atletas da competição. Foto: Arquivo Pessoal

Gabriel Henrique Soares Caetano, embora não tenha alcançado o pódio da competição, ficou entre os cinco melhores atletas que disputaram o campeonato, demonstrando sua força e o espírito competitivo do Programa de Karatê do CCM.

Apesar do pouco tempo em que está no mundo do karatê, Gabriel se sente realizado com o resultado obtido através do seu esforço no campeonato. “Treino há cerca de um ano e não esperava estar competindo em um campeonato nacional. A sensação foi uma mistura de felicidade e surpresa, e adrenalina sempre presente”, comenta Gabriel expressando seus sentimentos.

Para ele, a competição ficará marcada. “Foi uma das competições que mais marcaram a minha vida. Estar junto com minha equipe, ter a chance de representar o nosso município e disputar entre os melhores, foi uma experiência incrível para mim”, afirma o jovem.

O Sensei Jussé, responsável pelo treinamento dos jovens, destacou o desenvolvimento e determinação dos jovens, que, em tão pouco tempo, conquistaram um ótimo resultado no campeonato. “É um resultado muito expressivo, pois em menos de um ano de treinamento, eles se encontram nesse nível, sendo um orgulho imenso para a cidade e para o colégio”, afirmou o Sensei.

O campeonato não só proporcionou uma oportunidade para os atletas mostrarem suas habilidades, mas também fortaleceu a imagem do colégio e do município no cenário nacional do karaté. A equipe continua a se destacar e a promover talentos com grande competência e espírito esportivo.