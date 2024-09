Projeto do Ministério Público promove reforço na segurança de escolas do Norte Pioneiro

Onze profissionais formadas em um projeto de capacitação desenvolvido com o apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR) começarão a atuar na prevenção da violência escolar em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do estado. A formação foi possível graças ao Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição (Nupia) do MPPR.

O promotor Willian Lira de Souza revelou que o projeto teve início em 2022, motivado por uma demanda da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina. A procura por capacitação visava preparar profissionais para atuar com justiça restaurativa, focando na prevenção e no tratamento de casos de violência contra a mulher.

As participantes do curso, que atuam em diversas áreas do município, incluindo escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), unidades de acolhimento, Conselho da Comunidade, Câmara de Vereadores e Secretarias Municipais de Educação e da Saúde, receberam treinamento específico. Durante o curso, elas realizaram atividades práticas em escolas, unidades de acolhimento e centros de atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com a conclusão e certificação da formação, essas profissionais iniciarão um trabalho contínuo de prevenção da violência em Santo Antônio da Platina, com foco em estabelecimentos de ensino e outras instituições locais. A iniciativa visa promover a justiça restaurativa e melhorar a resposta da comunidade ao enfrentamento da violência.