Carreta com bobinas tomba e complica trânsito em Jaguariaíva

Um acidente de trânsito registrado na tarde da segunda-feira (26) causou transtornos no trânsito da PR-151 após uma carreta carregada com bobinas tombar em Jaguriaíva, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h30 e envolveu uma carreta Volvo FH com placas de Guarapuava e que transportava bobinas de papel.

Continua após a publicidade

Conforme os relatos colhidos no local, o motorista de 51 anos transitava pela rodovia quando, na altura do km 215, perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Com isso, as bobinas se espalharam pela rodovia causando a interdição da pista.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito até que as bobinas e o veículo fossem retirados da rodovia.

O condutor do caminhão teve ferimentos leves sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Carolina Lupion para receber atendimento médico.