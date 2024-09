Polícia procura homem condenado por estuprar e engravidar criança

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, divulgou na última sexta-feira (13) a imagem de um homem condenado pela prática de estupro contra uma criança.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, as equipes policiais realizaram diversas diligências em busca de prender o homem que foi condenado a 12 anos de prisão após estuprar e engravidar uma menina de apenas 12 anos de idade.

Com isso, os policiais divulgaram a foto de Jorge Aparecido Peres, nascido no dia 09 de janeiro de 1967 e natural do município de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo.

Informações que levem ao paradeiro do indivíduo podem ser repassadas as equipes policiais de forma anônima através dos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181 do Disque Denúncia, além das redes sociais da Polícia Civil do Paraná.