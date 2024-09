Confira o ranking das 10 cidades paranaenses com o melhor IDH

A região Sul do Brasil é a menor em quantidade de estados, mas sem dúvida é uma das melhores para viver no país. Entre os locais mais lindos está o Paraná, que além de toda a infraestrutura necessária, tem uma excelente qualidade de vida.

Em dias corridos como atualmente, ter um local para habitar com tranquilidade e, de quebra, ter uma qualidade de vida incrível é fundamental para curtir o período de descanso e recarregar as energias.

De acordo com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Paraná é o 5º estado do Brasil com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

Por conta desse número tão considerável em relação ao modo de viver, selecionamos as 10 principais cidades do território paranaense e apresentamos alguns pontos positivos que justificam a escolha.

Curitiba

A capital é muito requisitada por todo país devido a sua beleza e parques que encantam em cada visita. Além disso, Curitiba oferece uma das melhores infraestruturas urbanas do Brasil.

Londrina

O município é um ponto muito conhecido por receber diversos estudantes para desenvolver o seu lado universitário. Por conta disso, um dos setores que mais ficam aquecidos é o imobiliário, devido à alta procura de casas para alugar em Londrina. A economia consiste no setor agrícola e industrial.

São José dos Pinhais

São José dos Pinhais é forte por conta do seu crescimento econômico dos últimos anos, o que potencializa as vagas de emprego. É no município que está abrigado o Aeroporto Internacional Afonso Pena.

Maringá

A economia é uma das mais fortes do estado, pois é forte em alguns setores, como, por exemplo, agroindústria, comércio e serviços. Na educação e cultura, Maringá é uma potência.

Cascavel

A cidade é um grande polo no Paraná que se destaca por conta das universidades e da área de saúde estruturada. É certamente um dos principais locais não só do estado, mas sim do Brasil devido a qualidade de vida.

Pinhais

Localizada na região metropolitana de Curitiba, Pinhais tem uma grande infraestrutura e planejamento urbano organizado. Na área de lazer, o município tem uma alta oferta de parques e serviços para facilitar o dia-a-dia.

Pato Branco

A economia local é diversificada e o ambiente é literalmente de interior. A rotina mais pacata dá mais sossego aos moradores e o clima de paz é essencial para desenvolver a sua vida.

Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu é conhecida pelo Brasil devido ao turismo. Na época de verão, a cidade recebe muitos visitantes para explorar as cataratas.

Ponta Grossa

A cidade de Ponta Grossa é uma das melhores infraestruturas do estado. Por lá, os moradores contam com uma variedade de universidades e é um dos berços do grande polo industrial, que potencializa a economia da região.

Apucarana

Localizada no Vale do Ivaí, o município apresenta ao seu morador uma alta gama de serviços na área da saúde, educação e lazer. Outro ponto que deixa a qualidade de vida em alta é a força do mercado de trabalho.