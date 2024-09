Morte de jovem causa comoção em Siqueira Campos

A morte de uma jovem neste domingo (15) causou forte comoção entre moradores do município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pelo radialista Claret Coutinho, a jovem foi identificada como Izabela Ribeiro dos Santos, de 22 anos. Segundo informações preliminares, Izabela estava em sua casa quando passou mal e foi levada ao hospital. Porém, a jovem não resistiu e veio a óbito na Santa Casa.

A morte precoce de Izabela causou comoção nas redes sociais onde amigos e familiares lamentaram o falecimento da jovem.

O velório está sendo realizado nesta segunda-feira (16) e o sepultamento está marcado para as 15h00 no Cemitério do município.