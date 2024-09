Trabalhador pede ajuda para reconstruir sua casa que foi totalmente destruída por incêndio

Na manhã da última terça-feira (10), um incêndio devastador destruiu completamente a casa de um morador no bairro Água das Perobas, no município de Santa Amélia. A residência, que era de propriedade de Juraci Ferreira, um senhor de 63 anos de idade, foi consumida pelas chamas, que destruíram todos os bens materiais de Juraci.

De acordo com relatos da filha de Juraci, Tatiane Ferreira, de 35 anos, o incêndio teria começado no cômodo da cozinha, onde Juraci estava cozinhando em um fogão a lenha. “Ele contou que colocou a comida para cozinhar e saiu no quintal para aguar a horta e, quando percebeu, o fogo já havia consumido a casa”, conta Tatiane.

Além de destruir completamente a casa, o fogo consumiu todos os bens materiais de Juraci, incluindo móveis, roupas, o carro e a moto. Felizmente, ninguém saiu ferido do incidente, mas os danos foram irreparáveis.

“Foi tudo muito rápido. Ele percebeu o fogo se alastrando e, rapidamente, as chamas alcançaram as fiações da casa e não foi possível fazer mais nada para evitar os danos”, relata a filha.

O incidente destruiu completamente a casa, sendo necessária uma nova construção no local. Portanto, Juraci não possui condições de reconstruir a residência sozinho. Por isso, a comunidade local se uniu em prol de Juraci, criando uma “Vaquinha Virtual” para arrecadar dinheiro para a construção. “Ainda não sabemos quanto vai custar a construção da casa, mas já estamos conversando com um pedreiro para fazer o orçamento”, comenta Tatiane.

Com o lema “Doar faz bem e você faz a diferença!”, a “vaquinha” criada para ajudar Juraci tem sido de muito auxilio. “As pessoas estão nos ajudando muito nesse momento. Além da quantia em dinheiro que já recebemos, diversas pessoas estão doando materiais para construir a casa”, relata a filha.

Estão sendo aceitas doações de itens essenciais, como roupas, alimentos, móveis e utensílios domésticos. Além disso, uma campanha de arrecadação online foi lançada, permitindo que doações em dinheiro sejam feitas através da chave PIX [email protected], ou os interessados em ajudar podem acessar o link da “Vaquinha Virtual”, https://www.vakinha.com.br/5074446?utm_campaign=whatsapp&utm_medium=website&utm_content=5074446&utm_source=social-shares.

As doações de itens essenciais deverão ser entregues na Rua das Acácias, número 26, no município de Abatiá. Para mais informações, entre em contato com Tatiane Ferreira, filha de Juraci, através do telefone 43 9699-0025.

Toda ajuda, seja material ou financeira, será fundamental para que João e sua família possam reconstruir a casa e retomar suas vidas após a tragédia. O espírito de solidariedade da comunidade tem sido essencial nesse processo, e cada contribuição é um passo a mais para a recuperação da família.