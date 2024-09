Governador destaca investimento de R$ 50 milhões nas Ceasas do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta terça-feira (10), no Palácio Iguaçu, a diretoria e representantes dos permissionários das Ceasas do Paraná e destacou os investimentos para melhorar a infraestrutura nas cinco unidades do Estado. Nos últimos quatro anos, as Ceasas receberam mais R$ 50 milhões para melhorar o pavimento das áreas de circulação, a estrutura dos boxes, acessibilidade e em projetos de eficiência energética.

O governador salientou que a Ceasa precisa ser um cartão de visitas para receber bem seus clientes, já que presta um trabalho essencial na comercialização dos alimentos recebidos dos produtores. “A vocação do Paraná, a base da nossa economia, é produzir alimentos para o planeta. E, por isso, temos que nos organizar cada vez mais, melhorar a cadeia produtiva, os processos de produção e também de distribuição desses alimentos”, disse.

“Os nossos mercados atacadistas têm que ser um cartão de visitas para quem compra nesses locais e não pode ter uma estrutura desmazelada”, afirmou o governador. “Tudo isso está sendo modernizado, dentro de uma visão que tenho de que os espaços do poder público precisam ser mais bem cuidados e mais eficientes, para melhorar a estrutura para aqueles que estão utilizando esses espaços, como é o caso dos permissionários”.

Segundo o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Eder Bublitz, cerca de 50 mil pessoas passam por dia nas cinco unidades atacadistas do Estado, localizadas em Curitiba, Londrina, Cascavel, Maringá e Foz do Iguaçu. Com um fluxo intenso de veículos, inclusive de caminhões, os pátios estão recebendo novos pavimentos

“Há muito tempo não recebíamos esses investimentos que são extremamente necessários, devido à grande circulação de pessoas diariamente nos nossos espaços”, destacou Bublitz. “O governo conseguiu dar respostas para que os usuários tenham mais conforto, mais qualidade e para facilitar o trabalho, para evitar as dificuldades que a falta de infraestrutura traz”.

As unidades da Ceasa contam com cerca de 700 empresas instaladas e 5 mil produtores que comercializam frutas, verduras, legumes, plantas e uma série de produtos. Oito mil toneladas de alimentos passam por dia nas Ceasas para serem comercializados por supermercados, casas de frutas, mercearias, feiras e outros comércios.