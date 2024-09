PCPR oferecerá atendimento gratuito durante a Frutfest em Carlópolis

Na próxima quinta-feira (12), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) marcará presença em Carlópolis durante a tradicional Frutfest, levando uma série de serviços à comunidade local. Até o domingo (15), das 17h00 até a meia-noite, os moradores poderão aproveitar a oportunidade para realizar o registro de boletins de ocorrência, receber orientações sobre questões de segurança pública e acompanhar demonstrações de perícia.

A iniciativa faz parte do programa "PCPR na Comunidade", que visa levar os serviços da polícia judiciária diretamente para a população, facilitando o acesso a atendimentos importantes de maneira prática e ágil. O programa tem como principal objetivo oferecer um atendimento humanizado, fortalecendo o vínculo entre a instituição e os cidadãos, além de promover a inclusão social.

"Nosso objetivo com o PCPR na Comunidade é garantir que a população tenha acesso fácil e rápido aos serviços da Polícia Civil, como a confecção de documentos e orientações. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento humanizado e de qualidade, promovendo cidadania e inclusão", ressaltou João Mário Goes, coordenador do projeto.

A Frutfest, um dos eventos mais esperados da região, reúne anualmente uma grande quantidade de pessoas em Carlópolis, tanto moradores quanto turistas. A presença da Polícia Civil no evento não apenas garante mais segurança e tranquilidade, mas também reforça o compromisso da instituição em atender diretamente as demandas da população, promovendo a cidadania por meio de serviços essenciais.

Diversos serviços da PCPR estarão disponíveis para a população. Foto: Gabrielle Sversut/PCPR

Entre os principais serviços oferecidos, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, que pode ser realizado na hora, sem a necessidade de deslocamento até uma delegacia. Além disso, a demonstração de perícia papiloscópica será uma oportunidade para os moradores entenderem como funciona o processo de identificação por impressões digitais, uma ferramenta fundamental na solução de crimes e na segurança pública.

A ação "PCPR na Comunidade" já passou por diversas cidades do Paraná e tem sido uma ferramenta importante na promoção de atendimento rápido, eficiente e humanizado. Durante a Frutfest, em Carlópolis, a expectativa é que um grande número de pessoas aproveite os serviços oferecidos pela Polícia Civil, fortalecendo a conexão entre a instituição e a sociedade local.

PCPR disponibilizará viaturas oficiais, que estarão expostas ao público. Foto: Cristiane Cardoso/PCPR

A ação ocorrerá na Ilha do Ponciano, onde também serão expostos equipamentos táticos e viaturas, oferecendo à população uma visão mais ampla do trabalho policial.

Equipamentos táticos também estarão em exposição. Foto: Renata Boher/PCPR

Com essa presença estratégica, a PCPR visa, além de prestar serviços, aumentar a conscientização sobre o trabalho realizado pela polícia judiciária, sempre focada em atender com eficiência e qualidade, garantindo a inclusão de toda a comunidade.