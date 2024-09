Após incêndio, Grupo Pioneiro concede férias coletivas aos funcionários

O Grupo Pioneiro, que é responsável pela empresa Frangos Pioneiro, anunciou que irá promover férias coletivas para os funcionários. A Nota foi publicada nesta quarta-feira (11) após a unidade de Joaquim Távora ser destruída por um incêndio.

De acordo com a nota, devido ao incêndio registrado no início da tarde do último domingo (08), e que destruiu grande parte do setor de produção da empresa, a diretoria decidiu conceder férias coletivas para os funcionários do abatedouro. Ainda conforme a nota, as férias serão de 15 de setembro a 16 de outubro.

O informe ainda aponta que a medida não será aplicada aos trabalhadores que irão atuar na manutenção e recuperação da empresa.

O Grupo Pioneiro também informou que está trabalhando junto ao sindicato para garantir que todas as medidas necessárias em prol dos colaboradores sejam tomadas. Ainda nesta semana, a empresa deve convocar os trabalhadores envolvidos na situação para repassar maiores esclarecimentos.

Confira a Nota na Integra

Comunicado Oficial Nº03

Prezados Colaboradores,

Informamos que, em razão do incidente ocorrido no domingo, dia 08/09/2024, a empresa Frangos Pioneiro concederá férias coletivas a todos os trabalhadores do abatedouro, exceto colaboradores envolvidos na recuperação e manutenção da empresa. As férias coletivas serão de 16 de setembro a 15 de outubro.

A empresa e o sindicato estão trabalhando juntos para garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas em prol dos colaboradores. Todos serão convocados para maiores esclarecimentos ainda esta semana, por meio de monitores e supervisão.

Atenciosamente,

Departamento Pessoal

Grupo Pioneiro

Joaquim Távora, 11 de setembro de 2024