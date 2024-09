Governador apresenta potenciais econômicos do Paraná a príncipe da Arábia Saudita

Na segunda-feira (9), o governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou os diferenciais econômicos do Paraná ao príncipe Fahad bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz da Arábia Saudita durante uma reunião em São Paulo. O encontro teve como objetivo destacar as oportunidades de parceria e investimento no Estado brasileiro.

Ratinho Junior ressaltou o crescimento de 5,8% no Produto Interno Bruto (PIB) do Paraná em 2023, que alcançou R$ 665,65 bilhões, superando a média nacional de 2,9%. Ele destacou a posição estratégica do Paraná, que oferece acesso a cerca de 284 milhões de consumidores na região do Mercosul, facilitando a expansão para mercados internacionais.

O governador detalhou os investimentos em infraestrutura realizados pelo Governo do Estado, incluindo novas concessões de rodovias federais e estaduais. Dois dos seis lotes previstos já estão em concessão, e outros dois tiveram seus editais aprovados pela ANTT. Ratinho Junior também mencionou a presença de 33 aeroportos, gasodutos em 13 municípios e o processo de privatização da Ferroeste, com 248 quilômetros de extensão.

Entre os dados apresentados, foram destacados os US$ 79 milhões em créditos estaduais concedidos pelo programa Avança Paraná II e os US$ 101 milhões investidos em ciência e tecnologia em 2023, representando um aumento de 290% em relação ao ano anterior. Além disso, o governador mencionou a atração de aproximadamente US$ 900 milhões em investimentos privados desde 2019.

A capacidade de produção de alimentos do Paraná, com exportações para a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, foi outro ponto de interesse. O Estado lidera a produção nacional de carne de frango, peixes, feijão, erva-mate e cevada, e é vice-líder em carne suína, ovos de galinha e leite.

Ratinho Junior também abordou o tema da sustentabilidade ambiental, destacando que 90,33% da matriz energética do Estado é composta por fontes limpas e renováveis, principalmente hidrelétricas, além de investimentos em energia solar, eólica e biomassa. A área de biogás também foi mencionada, com 426 plantas registradas gerando 461 milhões de metros cúbicos de biogás.

O príncipe Fahad bin Mansour bin Nasser bin Abdulaziz, conhecido por seu envolvimento em startups e tecnologia, é o representante da Arábia Saudita na Aliança de Jovens Empreendedores do G20. A Arábia Saudita é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e possui significativas reservas de gás natural, sendo classificada como uma economia de alta renda pelo Banco Mundial.