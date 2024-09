Colégio Cívico-Militar realiza 1º Concurso de Canções de Pelotão em Wenceslau Braz

O Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, de Wenceslau Braz, realizou na última sexta-feira (06), o 1º Concurso de Canções de Pelotão Cívico-Militar, um evento inédito entre os Colégios Cívicos-Militares do Paraná. O concurso reuniu turmas do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, que apresentaram suas próprias canções em desfile cívico, promovendo a integração dos alunos e fortalecendo o espírito de disciplina e civismo.

Continua após a publicidade

A competição foi avaliada por uma mesa de jurados, que analisou critérios como Garbo, Cadência de Marcha, Vibração e Uniforme. Foram premiadas as equipes que mais se destacaram em cada turno, com a entrega de troféus para os 1º, 2º e 3º lugares da manhã e da tarde. O evento teve como objetivo principal fomentar a disciplina, o espírito de corpo, camaradagem e o civismo entre os estudantes, valores que são pilares do modelo de ensino cívico-militar.

Continua após a publicidade

Sob a coordenação dos monitores cívicos-militares, Subtenente RR Marco Aurélio e 1º Sargento Daurlyn, além do diretor geral Rivail, pedagogas e professores, o concurso foi também uma oportunidade de trabalhar a interdisciplinaridade entre as diferentes disciplinas do currículo, conforme prevê o programa dos Colégios Cívicos-Militares.

Evento também contou com a apresentação da Guarda Bandeira do colégio. Foto: Divulgação

Além das apresentações dos pelotões, o evento contou com a participação de um coral musical formado por alunos, que emocionou o público. Outro ponto alto da cerimônia foi a apresentação da Guarda Bandeira do colégio, que conduziu os pavilhões Nacional, Estadual e Municipal para a execução do Hino Nacional, tocado na flauta pelo aluno Wesley Yuri, do Colégio Cívico-Militar.

O concurso foi prestigiado por familiares dos alunos, cidadãos de Wenceslau Braz e autoridades municipais e regionais, que compuseram a mesa de jurados. Entre os presentes estavam o assessor do Norte Pioneiro do Governo do Estado do Paraná, Juarez Leal "Daio", a secretária municipal de Educação, Dagmar Feliciano Toaldo, o chefe do Núcleo Regional de Ensino, Joaquim Gabriel Faustinoni, a técnica pedagógica dos Colégios Cívicos-Militares do NRE de Wenceslau Braz, Cristiane Caporaso, o comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Wenceslau Braz, 1º Tenente Lucio da Silva Dziuba, e o investigador da 36ª SDP, Élcio Pinto Roque.

Também participaram do evento a proprietária da Faculdade Unopar de Wenceslau Braz, Aparecida Santuci, o gerente de contas do Banco do Brasil, Northon Klass, o gerente da agência do Sicredi, Elvis Baltazar Ribeiro da Silva, e o advogado Fausto José de Oliveira.

Ao final do evento, as equipes vencedoras e os demais alunos celebraram o sucesso da competição, marcando um dia histórico para o Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf e para a comunidade de Wenceslau Braz.