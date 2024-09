Colaboradores fazem corrente de oração em frente a Frangos Pioneiro

Um incêndio neste domingo (08) que ocasionou danos de grandes proporções na fábrica da Frangos Pioneiro, em Joaquim Távora, também causou forte comoção entre os colaboradores da empresa.

O fogo começou por volta das 13h00 do domingo e rapidamente se espalhou por diferentes setores da empresa que teve sua área de produção destruída pelas chamas. A situação mobilizou várias equipes do Corpo de Bombeiros e brigadistas para conter as chamas e evitar danos ainda maiores.

Assim que a notícia se espalhou pelas redes sociais, uma onda de tristeza e comoção tomou conta da equipe de colaboradores da empresa que atualmente emprega mais de 3 mil pessoas. Felizmente, no momento do incêndio não havia expediente e apenas uma equipe de manutenção trabalhava no local. Ninguém ficou ferido.

Nesta segunda-feira (09), os trabalhadores do setor administrativo e da produção estiveram pela primeira vez na empresa após o incêndio. Os funcionários se uniram em uma corrente de oração em frente a Frangos Pioneiro.

O Grupo Pioneiro informou que ficou surpreso com a presença dos colaboradores, comerciantes e comunidade tavorense que se reuniram em frente ao abatedouro para expressar seu apoio a empresa. “Agradecemos imensamente a todos pela solidariedade e união demonstradas. O compromisso e a fé de vocês nos darão forças para superar este desafio juntos. Nosso mais sincero Obrigado”, diz uma nota em nome da Diretoria da empresa e da família Santos, responsável pelo grupo Pioneiro.