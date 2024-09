Taidinho lidera disputa para prefeitura de Wenceslau Braz com ampla vantagem, aponta pesquisa; (inclui errata)

ERRATA:

Na edição nº 3172 desta sexta-feira, 6 de setembro de 2024, houve um erro no gráfico publicado na capa do jornal. Embora o texto e os gráficos da matéria na página 8 estejam corretos, o gráfico da capa apresentou incorreções.

Continua após a publicidade

O candidato Polaco da Saúde (PSB) foi erroneamente creditado com 21,40% das intenções de voto no gráfico da capa. O valor correto, conforme mencionado no corpo da matéria, é 20,77%.

Continua após a publicidade

Além disso, o gráfico da capa também duplicou a porcentagem do candidato Cristovam Andraus Junior (PSDB) para o candidato Fernando Maluf (NOVO), mostrando 14,60% para ambos. O correto é que Cristóvam Andraus Júnior tem 14,01% e Fernando Maluf tem 2,90% das intenções de voto, conforme registrado corretamente na matéria.

Uma pequena quantidade de exemplares da edição física chegou a ser distribuída na cidade de Wenceslau Braz. Contudo, ao ser verificado o erro, a distribuição foi imediatamente suspensa. Uma nova edição, com as devidas correções, será impressa e distribuída, mantendo o padrão de qualidade da Folha Extra.

Pedimos desculpas aos leitores pelo erro gráfico e reafirmamos nosso compromisso com a exatidão das informações.

PESQUISA

Uma nova pesquisa eleitoral mostra um cenário favorável para o atual prefeito de Wenceslau Braz, Atahyde Ferreira dos Santos Júnior (PSD), que lidera a corrida com uma ampla vantagem sobre os demais candidatos. Realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2024, o levantamento revela que Taidinho aparece com 40,34% das intenções de voto, consolidando sua posição na disputa.

Em segundo lugar, Polaco da Saúde (PSB) surge com 20,77%, metade das intenções de voto de Taidinho. Já o ex-prefeito (gestão 2005 a 2008), Cristovam Andraus Junior (PSDB) registra 14,01%, seguido pelo vereador e agora candidato a prefeito, Fernando Maluf (NOVO), com 2,90%, e Pedrinho Mazão (PT), que ocupa a última colocação com 1,45%. Ainda segundo o levantamento, 14,49% dos eleitores estão indecisos, enquanto 6,04% afirmaram que pretendem votar em branco, nulo ou não souberam opinar.

A pesquisa também indagou os eleitores sobre a certeza de seus votos. Quando questionados se o voto é definitivo ou poderia mudar durante a campanha, 54,35% dos entrevistados declararam que o voto é definitivo, enquanto 25,12% disseram que podem mudar. Outros 20,53% afirmaram estar indecisos, votar em branco ou anular o voto.

Além disso, quando perguntados sobre quem acreditam que vencerá as eleições, independentemente de sua escolha pessoal, 55,56% dos eleitores indicaram Taidinho como o provável vencedor. Polaco da Saúde foi citado por 14,01%, Cristovam Andraus Junior por 3,38%, Fernando Maluf por 1,21% e Pedrinho Mazão por 0,48%.

Em relação à avaliação da atual administração, a pesquisa revelou que 60,14% dos eleitores aprovam a gestão de Taidinho, enquanto 33,33% a reprovam. Um total de 6,52% não soube ou não quis opinar sobre o desempenho do prefeito.

A pesquisa foi encomendada pela Editora Folha Extra Ltda., com recursos próprios, e realizada pelo instituto Equação Pesquisas, Marketing e Consultoria Ltda - Arbeit Pesquisas. O levantamento ouviu 414 eleitores nos dias 27 e 28 de agosto de 2024 e tem margem de erro de 4,8 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-00062/2024, no dia 29 de agosto de 2024.