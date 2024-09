Wenceslau Braz e 31 cidades da região estão em alerta para tempestade

O município de Wenceslau Braz e outros do Norte Pioneiro estão em alerta para tempestade com ventos fortes. O aviso foi emitido pelo Inmet nesta quinta-feira (05) e é válido até as 18h00.

Continua após a publicidade

De acordo com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o alerta é válido para 221 cidades paranaenses que podem ser atingidas com chuvas de até 50mm no dia, grazino e rajadas de ventos de 40 km/h a 60 km/h.

Continua após a publicidade

Com isso, pode ocorrer corte no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, residências e veículos, além de queda de árvores, galhos e alagamentos. Assim, a população é orientada a não permanecer nem estacionar veículos próximo a árvores, estruturas metálicas ou redes de energia elétrica.

Em caso de desastres, entrar em contato com a Defesa Civil 199 ou Corpo de Bombeiros 193.

Na região do Norte Pioneiro, Além de Wenceslau Braz estão na lista de alerta para tempestade os municípios de Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Siqueira Campos e Tomazina.

O alerta também é valido para os municípios de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés, nos Campos Gerais.