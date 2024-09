De janeiro a julho, geração de emprego para mulheres cresce 90% no Paraná

De janeiro a julho deste ano, o Paraná gerou 60.330 novos postos de trabalho para mulheres, um avanço de 90% em relação ao mesmo período de 2023, que fechou com um saldo de 31.796 empregos criados para elas. Os dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado na última semana de agosto pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com saldo positivo de novos empregos nos sete primeiros meses de 2024, o Paraná também liderou o ranking de empregabilidade feminina na Região Sul. No cenário nacional, foi o terceiro estado a criar oportunidades para mulheres no mercado de trabalho, perdendo apenas para os estados de São Paulo (214.463) e Minas Gerais (74.945).

Os setores que mais contrataram mulheres nos sete primeiros meses do ano foram serviços (41.629), indústria (12.837), comércio (4.475), construção (1.253) e agropecuária (146).

O mês de julho também foi positivo para as mulheres no Paraná, com o registro de 5.907 novos empregos, o melhor resultado entre os estados da Região Sul. Em comparação ao desempenho de julho do ano anterior (1.506), o avanço foi de 292%. O Paraná também permaneceu em terceiro lugar no ranking nacional de empregabilidade no mês, novamente atrás dos maiores estados da Federação: São Paulo (30.150) e Minas Gerais (6.525).

Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes, a participação feminina no mercado de trabalho paranaense tem impacto positivo sobre o desenvolvimento social e econômico do Estado.

"A colocação de mulheres em vagas de emprego não apenas reflete a eficácia de ações focadas na promoção da igualdade de gênero, mas também contribui para a redução da pobreza familiar, uma vez que muitas delas são as únicas responsáveis pela manutenção financeira da casa e criação solo de filhos. Por isso, quando o Governo do Estado se preocupa com a criação de oportunidades de emprego para elas, toda população paranaense ganha com isso”, destacou.

CAGED

Com 124.647 novos postos de trabalho entre janeiro e julho de 2024, o Paraná registrou o maior saldo de empregos com carteira assinada para os primeiros sete meses do ano desde 2021. Há três anos, o saldo de empregos no Estado foi de 130.470, quando a economia começava a se recuperar do período mais crítico da pandemia da Covid-19. Em 2022, foram criadas 110.502 vagas, e em 2023, 78.372 novos postos – o que significa que, na comparação entre 2024 e o mesmo período do ano anterior, o aumento na criação de vagas foi de 59%.