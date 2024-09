Ratinho Junior decreta situação de emergência devido à estiagem e risco de incêndios florestais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior decretou, nesta quarta-feira (4), situação de emergência em todo o Paraná em razão da estiagem que afeta diversos municípios desde o mês passado. Somente em agosto, o Estado registrou cerca de 20 mil focos de calor, um número aproximadamente seis vezes maior que o verificado em julho.

A decisão foi formalizada por meio do Decreto 7258, que autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários para combater os efeitos da seca, pelo prazo máximo de 180 dias.

Foram registradas mais de 10 mil ocorrências deste janeiro até agosto de 2024. Foto: Gilson Abreu/AEN

A medida reforça a mobilização dos órgãos estaduais, sob a coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, visando a contenção dos incêndios e a mitigação dos danos provocados pela falta de chuvas. O fenômeno climático, caracterizado por dias consecutivos de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, tem aumentado consideravelmente os riscos de incêndios florestais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 10 mil ocorrências de incêndios foram registradas no Paraná nos primeiros oito meses de 2024.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a situação de risco deve persistir pelo menos até a metade de setembro. O órgão prevê um cenário de baixíssima umidade relativa do ar e temperaturas elevadas em praticamente todas as regiões do Estado entre os dias 7 e 15 deste mês. Em áreas do Norte e Noroeste, a umidade mínima pode cair para menos de 20%, enquanto no Centro e Sudoeste, esse índice será inferior a 30%. Somente o litoral paranaense deve manter níveis de umidade superiores a 60%.

O meteorologista Reinaldo Kneib alerta que as temperaturas podem superar os 30ºC em quase todo o Paraná, com anomalias de até 8ºC acima das médias históricas em regiões como o Norte e o Noroeste. "Teremos uma onda de calor e clima seco em quase todo o Estado, exceto no litoral. Quando isso acontece por dias seguidos, as condições ficam favoráveis para a ocorrência de incêndios, por isso o cuidado deve ser redobrado neste período", explicou Kneib.

Para enfrentar os desafios impostos pelo clima, a Defesa Civil tem emitido alertas regionais para o Corpo de Bombeiros, permitindo uma resposta mais ágil aos focos de incêndio. Em agosto, por exemplo, alertas de alto risco foram emitidos entre os dias 18 e 23, contribuindo para a atuação eficiente das equipes em todo o Estado.

A população também desempenha um papel fundamental na prevenção de incêndios. "É importante que todos se sensibilizem para evitar qualquer tipo de fogo e que avisem os bombeiros ao avistarem um foco. Em áreas remotas, o risco é ainda maior", afirmou o integrante da Defesa Civil, Marcos Vidal da Silva Junior.

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, porta-voz do Corpo de Bombeiros, destacou que pequenas ações podem prevenir grandes desastres, como evitar o uso de fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo e fazer a destinação adequada de material vegetal.

Além do risco de incêndios, o clima seco também afeta a saúde da população, causando desconforto respiratório e agravando condições como asma e bronquite. Para evitar complicações, é fundamental que as pessoas se mantenham hidratadas durante este período crítico.