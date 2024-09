Cristóvam Andraus é o candidato entrevistado da Folha Extra nesta quarta-feira

O PodCast Eleições 2024 da Folha Extra segue com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos principais municípios da região. Nesta semana, é a vez de conhecer as propostas que os candidatos têm para o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

Continua após a publicidade

Após conhecer os projetos dos candidatos Pedro Mazão e Fernando Maluf, nesta quarta-feira (04) o PodCast da Folha vai receber o também candidato à prefeitura de Wenceslau Braz Cristóvam Andraus Junior.

Continua após a publicidade

Cristóvam é conhecido na política brazense e já chegou a ser prefeito do município na gestão 2005 – 2008. Agora, o ex-prefeito busca novamente ser eleito para o cargo mais alto do Executivo de Wenceslau Braz. Durante a entrevista desta quarta-feira, os eleitores irão poder conhecer um pouco mais sobre a trajetória do candidato, além de seus planos e propostas para Wenceslau Braz.

No PodCast Eleições 2024, além de conhecer as propostas dos candidatos os eleitores também podem interagir enviando suas perguntas que são respondidas ao vivo pelos entrevistados.

O programa é apresentado por Oliveira Junior e vai ao ar a partir das 20h00. A transmissão acontece nos canais da Folha Extra no Youtube e Facebook no @folhaextra.