Governador lança projeto de conscientização para combater violência contra a mulher

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, lançou nesta terça-feira (3) o projeto "De Homem para Homem", com o objetivo de intensificar as ações de conscientização masculina no combate à violência contra a mulher. A iniciativa prevê a realização de palestras e ações educativas em órgãos públicos, empresas e instituições de ensino, visando prevenir crimes contra mulheres. O projeto faz parte da Operação Mulher Segura, conduzida pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

As palestras serão ministradas por delegados e policiais militares, abordando temas como os direitos das mulheres, as tipificações penais dos crimes contra mulheres e o papel fundamental dos homens no engajamento dessas discussões. O objetivo é promover uma mudança cultural e conscientizar os homens de que nenhum comportamento violento contra as mulheres é aceitável. “Queremos acabar com a figura do ‘machão de cozinha’, que acha que tem a posse da mulher”, afirmou o governador Ratinho Junior durante o lançamento do projeto. Ele destacou ainda que qualquer homem que cometer crimes de violência contra a mulher será punido com rigor.

A iniciativa é uma extensão das ações da Operação Mulher Segura, que já trabalha na repressão aos crimes contra mulheres e no suporte às vítimas. No entanto, o projeto "De Homem para Homem" busca intensificar as medidas de prevenção e conscientização, especialmente entre os homens, que, em geral, são os potenciais autores desses crimes. Segundo o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, a atuação do Mulher Segura já é eficiente no fortalecimento da rede de proteção das vítimas, mas o novo projeto visa engajar mais os homens nas ações preventivas.

A Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponde, ressaltou a importância da iniciativa para integrar as diversas medidas já implementadas pelo Governo do Estado em prol das mulheres. Dal Ponde destacou que o foco na conscientização masculina é crucial para envolver toda a sociedade na luta contra a violência de gênero.

As palestras do projeto serão voltadas exclusivamente para homens, com o intuito de criar um ambiente onde os participantes se sintam à vontade para discutir o tema e tirar dúvidas sem tabus. Além das palestras, as ações incluem a exibição de vídeos com depoimentos de parentes de vítimas e de condenados por feminicídio, visando mostrar o impacto da violência contra a mulher nas famílias e na sociedade em geral.

O projeto atuará tanto na conscientização interna de órgãos do Estado quanto em empresas, sindicatos, instituições de ensino e cooperativas. Segundo Leonardo Bueno Carneiro, coordenador de Planejamento Estratégico e Grupos Vulneráveis da Secretaria de Segurança Pública, parcerias estão sendo buscadas principalmente em ambientes onde culturalmente predomina o público masculino, como clubes de futebol, grupos de motociclistas e maçonaria.

Durante o mês de agosto, um ciclo inicial de 38 encontros foi realizado, impactando mais de 3 mil pessoas. Com o lançamento oficial do projeto, a expectativa é de que as ações se expandam para várias cidades do Paraná, alcançando diversos órgãos e empresas. Segundo Carneiro, o objetivo é trazer essa discussão para o cotidiano dos homens, com parcerias que permitam levar o modelo a diferentes ambientes, ampliando o impacto do projeto.

O programa Mulher Segura, do qual o projeto "De Homem para Homem" faz parte, inclui diversas medidas de acolhimento às mulheres e de intensificação do combate aos crimes de violência doméstica. Uma das ações envolve visitas das forças de segurança a vítimas, testemunhas e autores de crimes contra a mulher, com o objetivo de evitar novas ocorrências. Desde abril, o programa já realizou mais de 24 mil visitas. Além disso, o Mulher Segura promoveu 215 eventos de conscientização para mulheres, alcançando mais de 24 mil pessoas.

Os esforços do programa já resultaram em uma redução no número de crimes contra mulheres no estado. Dados da Operação Vida, que combate a criminalidade nas 20 cidades paranaenses com os maiores índices de violência doméstica, apontam uma queda de 35,4% nos feminicídios e uma redução de 3,7% nos casos de estupro nessas localidades.