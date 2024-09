Siqueira Campos realizará segunda edição da Feira de Inovação

Siqueira Campos se prepara para sediar a segunda INOVASIQ, Feira de Inovação, um evento que promete ser um marco no cenário local de inovação e empreendedorismo. Programada para o dia 28 de setembro de 2024, a feira acontecerá a partir das 8h na Casa da Cultura de Siqueira Campos, oferecendo uma plataforma para estudantes e empreendedores da cidade apresentarem suas ideias e soluções inovadoras.

Continua após a publicidade

Voltada para estudantes que estão matriculados em escolas do município e para empreendedores que residem e são formalizados em Siqueira Campos, a II INOVASIQ tem como objetivo promover a interação entre os principais protagonistas da inovação local. O evento servirá como uma vitrine excepcional para a exposição de propostas revolucionárias, reunindo um público diverso e interessado em transformar ideias em realidade.

Continua após a publicidade

A feira destacará a Exposição e Apresentação de Ideias Inovadoras, permitindo que os participantes conheçam e interajam com as mais recentes inovações locais. Além disso, haverá uma premiação para os melhores projetos apresentados.

O primeiro lugar receberá R$ 1 mil, 4 horas de consultoria Sebrae e bolsas de estudo. O segundo lugar ganhará R$ 500,00, 4 horas de consultoria Sebrae e bolsas de estudo. Já o terceiro lugar será premiado com R$ 250,00, 4 horas de consultoria Sebrae e bolsas de estudo.

O evento também incluirá uma palestra sobre Empreendedorismo e Inovação, proporcionando insights valiosos para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos na área. Oportunidades de networking serão amplamente oferecidas, permitindo que os participantes estabeleçam conexões significativas e enriquecedoras com o ambiente inovador municipal.

As inscrições para a II INOVASIQ vão até o dia 22 de setembro e os interessados em participar podem acessar o regulamento e realizar suas inscrições através do link [https://abre.ai/kUwY](https://abre.ai/kUwY). Para mais informações, é possível contatar a Sala do Empreendedor de Siqueira Campos pelo telefone (43) 98483-5439.

A II INOVASIQ promete não apenas destacar as inovações locais, mas também fomentar um ambiente de colaboração e crescimento para todos os envolvidos. A expectativa é de que o evento seja um sucesso, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do ecossistema de inovação de Siqueira Campos.