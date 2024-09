Filho assalta o próprio pai com uma faca em Jaguariaíva

Um indivíduo foi preso na tarde do domingo (01) após realizar ameaças com uma vaca e roubar o próprio pai. O caso foi registrado na zona rural do município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de roubo e ameaça registrada em um bairro rural do município.

No local, a equipe da PM foi informada que o filho colocou uma faca na barriga do próprio pai e começou a lhe ameaçar. O suspeito ainda exigiu que seu genitor entregasse o aparelho celular que, segundo a família, ele iria trocar por drogas.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.