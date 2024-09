Folha Extra inicia hoje série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Wenceslau Braz

Nesta segunda-feira, 08 a Folha Extra inicia a aguardada série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Wenceslau Braz, dando continuidade ao projeto Eleições 2024, além de oferecer aos eleitores a chance de conhecer mais a fundo as propostas e visões dos candidatos que desejam liderar o município pelos próximos quatro anos.

A primeira entrevista será hoje com Pedrinho Mazão, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), seguido amanhã, terça-feira (03) por Fernando Maluf, do NOVO e na quarta-feira (04) com Cristóvam Andraus Junior, do PSDB. Os dois últimos candidatos serão entrevistados na próxima semana, iniciando pelo Polaco da Saúde, do PSB, na segunda-feira (09) e finalizando com o candidato a reeleição do PSD, Taidinho, na terça-feira (10).

Este ciclo de entrevistas busca oferecer um espaço equitativo para todos os candidatos, garantindo que cada um tenha a oportunidade de apresentar suas ideias e responder às questões formuladas pela equipe da Folha Extra.

Como uma inovação neste ciclo de entrevistas, a Folha Extra introduzirá vídeos da população de Wenceslau Braz, onde os cidadãos terão a oportunidade de fazer perguntas diretamente aos candidatos. Essas perguntas serão exibidas durante as entrevistas, permitindo que os candidatos respondam às dúvidas e preocupações reais dos eleitores da cidade.

As entrevistas serão conduzidas no Estúdio Folha, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais do jornal, permitindo a interação direta dos cidadãos de Wenceslau Braz. Essa iniciativa reforça o compromisso da Folha Extra em proporcionar uma cobertura eleitoral completa e imparcial, contribuindo para um debate saudável e informado.

A transmissão será ao vivo pelo Youtube através deste link e pela página oficial da Folha Extra no Facebook, a partir das 20h.