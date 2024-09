Sanepar abre inscrições para concurso público com diversas vagas

A Companhia de Saneamento do Paraná publicou nesta segunda-feira (02) os editais de lançamento do concurso público para preenchimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva. Após 11 anos, a Sanepar prevê a contratação de pessoas para cargos de nível médio, técnico e profissional e também para a formação de cadastro de reserva para especialidades nesses três níveis. Os editais estão disponíveis no site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos) https://www.institutoaocp.org.br, responsável pela condução do processo, onde devem ser feitas as inscrições, a partir do dia 9 de setembro. As taxas são de R$ 60,00 para a especialidade de nível médio, R$ 80,00 para especialidades de nível técnico e R$ 100,00 para especialidades de nível superior.

Para o nível superior as vagas e formação de cadastro de reserva são para as especialidades de: administrador, advogado, analista de informática, arquiteto urbanista, assistente de comunicação–jornalismo, assistente de comunicação–publicidade e propaganda, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geógrafo, geólogo, psicólogo e químico.

As vagas e formação de cadastro de reserva para o nível técnico são para as especialidades de: técnico ambiental, técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em informática, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico mecânico e técnico químico.

Para os cargos de nível técnico e nível profissional, bem como para cadastro de reserva as vagas dessas especialidades são para as cidades de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, conforme a especialidade. Já, a especialidade de nível médio, que é para agente de suporte, está prevista para 126 cidades do estado.

O Concurso Público é composto de três editais e anexos correspondentes que tratam dos diferentes níveis: Edital 1 – especialidade Agente de Suporte com escolaridade de ensino médio; Edital 2 – especialidades de ensino médio técnico e Edital 3 – especialidades de nível superior.

As provas estão previstas para ocorrer simultaneamente em Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama, no dia 17/11/2024. As do nível médio e do técnico ocorrerão pela manhã e a prova para nível superior ocorrerá no período da tarde, facilitando a participação dos candidatos em mais de um edital.

COTAS

Estão previstas cotas de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas negras e, pela primeira vez, 2% para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme estabelece a Lei Estadual do Paraná 19.727/2018.

A validade do concurso é de dois anos, a partir da data da homologação final, podendo ser prorrogado por igual período. Todas informações também estão disponíveis no site da Sanepar: https://site.sanepar.com.br/trabalhe-na-sanepar/concursos ou no site do Instituto AOCP.