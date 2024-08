Grupo de Dança Gaúcha de Wenceslau Braz se apresenta em Aparecida do Norte

Com uma performance espetacular e uma característica rica da cultura do Rio Grande do Sul, o Grupo de Dança Gaúcha “Eu sou do Sul”, de Wenceslau Braz vem ganhando cada vez mais espaço e se destacando por suas apresentações e performances inesquecíveis da cultura gaúcha por diversas cidades.

Fundado em 2005, por entusiastas da cultura sulista, o grupo tem se destacado cada vez mais no âmbito cultural pelo seu comprometimento com a autenticidade e excelência em suas apresentações, que contam com a inclusão das mais tradicionais coreografias e músicas típicas da cultura gaúcha.

Com a fama correndo, o grupo já se apresentou em diversas cidades, como Guaratinguetá, no estado de São Paulo e Andirá. Recentemente, o grupo realizou uma de suas apresentações mais impactantes, no município de Aparecida do Norte, onde foram recebidos com entusiasmo e foram aclamados pelo público presente, que se encantou com a performance exibida durante a apresentação.

Para os integrantes do grupo, o orgulho de fazer parte da equipe apenas cresce. Renilson Silva, integrante do grupo há três anos, expressa a felicidade e prazer de fazer parte do grupo e lamenta não ter conhecido a prática anos antes.

“Me sinto muito feliz por fazer parte do grupo, sinto que participar dos ensaios e apresentações, transformou a minha vida completamente. É uma pena que eu não tenha conhecido o grupo antes”, comenta Renilson.

Para ele, as apresentações, os ensaios e a cultura gaúcha simbolizam algo muito além de apenas uma apresentação cultural. “Nossas apresentações, ensaios e a cultura que representamos, vai muito além das danças e roupas características. Para mim, a dança gaúcha é saúde, é família”, enfatizou Renilson.

Renilson e sua esposa Márcia fazem parte do grupo há três anos. Foto: Arquivo Pessoal

Renilson ainda relata que sua esposa, Márcia Silva, que também faz parte do grupo, teve sua vida transformada após incorporarem a prática em sua rotina. Segundo ele, sua esposa sofria com dores intensas na coluna e, após iniciarem as práticas com o grupo, as dores foram embora e não voltaram mais.

Conforme conta o integrante da equipe, a fama e o reconhecimento estão por todos os lados. “Quando vamos em alguma cidade para fazer uma apresentação, muita gente pede para tirar foto conosco, o que nos deixa mais contente ainda com a equipe”, comenta Renilson.

Renilson ainda comenta que a união e a alegria movimentam o grupo, que já tem quase mil integrantes e é considerado um dos maiores grupos de Dança Gaúcha do Paraná, no quesito de número de participantes.

Para ele, a cultura gaúcha, as danças e as tradições sulistas devem ser mais valorizadas pela população. “Acho que a cultura tinha que ser mais valorizada pelas pessoas, para que as tradições não caiam no esquecimento. Também acho que as cidades deveriam proporcionar mais apresentações desta rica cultura e as pessoas deveriam apoiar os grupos, não apenas de cultura gaúcha, mas também das mais diversas culturas e tradições que existem no nosso país”, enaltece Renilson.

O Grupo de Dança Gaúcha “Eu sou do Sul”, de Wenceslau Braz realizou apresentações em diversas cidades do Paraná e do estado de São Paulo, levando a cultura características do Rio Grande do Sul para as mais diversificadas culturas e sociedades brasileiras, participando de eventos municipais, religiosos e realizando apresentações sob os ensinamentos dos professores Marcos e Paula, idealizadores e criadores do Grupo de Dança Gaúcha “Eu sou do Sul”.