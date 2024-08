Lorenzo Mikalwa é parabenizado pelo governador Ratinho Junior

Nesta terça-feira (27), o jovem atleta Lorenzo Mikawa, atual campeão mundial de karatê na categoria até oito anos de idade, teve a oportunidade de se encontrar com o governador Carlos Massa Ratinho Junior no Palácio Iguaçu. Lorenzo, natural de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, conquistou o título em julho, no México, superando mais de 50 atletas de 23 países.

Durante o encontro, o governador Ratinho Junior parabenizou Lorenzo pela sua conquista. “É um orgulho para o Paraná ter um título como este. Lorenzo está de parabéns pela sua disciplina e pelo seu esforço, que servem de exemplo para todos os paranaenses que amam o esporte, independentemente da idade”, disse o governador.

Lorenzo foi campeão mundial de karatê na categoria do kata, onde realizou uma sequência de mais de 90 movimentos com um alto grau de dificuldade e nível técnico, sendo avaliado pelos jurados. “Eu estava nervoso, porque foi meu primeiro campeonato fora do Brasil. Mas quando vi que tinha recebido uma nota alta, eu fiquei mais tranquilo”, revelou o jovem atleta.

Além da medalha de ouro em kata, Lorenzo também se destacou na modalidade kumite, conquistando a medalha de bronze no campeonato mundial. O jovem já havia sido duas vezes campeão paranaense e duas vezes vice-campeão brasileiro. Lorenzo iniciou no karatê em 2020, aos 4 anos, e rapidamente demonstrou seu talento para o esporte.

“Ele começou com o karatê para socializar e manter-se ativo, mas nas primeiras aulas já percebemos sua excelente coordenação motora. Com o tempo, ele passou a se dedicar ainda mais”, contou o pai de Lorenzo, Alex Sandro Soares Morikawa.

Atualmente, o garoto, que já é faixa marrom, treina na Associação Kanzen de Karatê em Siqueira Campos. “Já tivemos mais de 80 lutadores faixa preta, mas o Lorenzo se destaca com um talento excepcional. Ele encara o esporte com a leveza de uma criança, mas com uma grande dedicação. Temos muito orgulho dele”, afirmou o treinador José Carlos Machado.