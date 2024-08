Psicóloga fala sobre o benefício de jogos online quando usados com moderação

Jogar jogos online com moderação pode trazer benefícios para os jovens e adolescentes. Foto: Ilustrativa/Internet

O universo dos jogos online tem se expandido consideravelmente, atraindo milhões de jovens ao redor do mundo. Frequentemente, esses jogos são criticados por suas possíveis implicações negativas, focadas principalmente em seus impactos negativos na vida dos gamers. No entanto, estudos e pesquisas indicam que, quando usados com moderação, os jogos podem oferecer uma vasta gama de benefícios cognitivos e sociais para os jovens.

Embora muito criticados por seus aspectos violentos, os jogos online têm se mostrado eficazes no desenvolvimento de habilidades cognitivas importantes. Jogos que exigem um bom planejamento, estratégia, alta percepção e capacidade de resposta rápida, podem estimular o cérebro e melhorar a tomada de decisão em momentos da vida.

Conforme explica a doutora Aline Rosa do Nascimento, psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Wenceslau Braz, estes jogos podem trazer impactos significativos para os usuários. “Diversos estudos da psicologia são voltados para o uso de jogos online, que podem sim trazer benefícios, pois muitos desses jogos envolvem diversos aspectos que ampliam qualidades e auxiliam no desenvolvimento dos jovens”, explica a doutora.

Além disso, jogos que demandam ações rápidas e precisas, como os de ação e shooters, têm potencial de aprimorar a coordenação motora e os reflexos. Estudos indicam que esses jogos podem melhorar a capacidade de resposta visual, a coordenação “mão-olho”.

“Vários jogos online requerem uma vasta gama de combinações, onde os jogadores tem que aprender a distinguir itens, desenvolver habilidades cognitivas e aprimorar a coordenação motora. Os jogos de ação, por exemplo, são um grande exemplo de jogos que requerem reflexos ágeis e uma coordenação rápida entre os comandos que devem ser executados”, afirma Aline.

Os jogos online também são conhecidos entre a comunidade gamer por promover a interação social e o trabalho em equipe. Jogos multiplayer, por exemplo, incentivam a comunicação e a colaboração entre jogadores, o que pode desenvolver habilidades interpessoais valiosas.

“Pelo meio virtual, os usuários conseguem fazer tarefas em conjunto, onde conquistam habilidades para a vida real, onde aprendem que o trabalho em conjunto é algo necessário e que a socialização também é algo importante”, ressalta Aline.

Contudo, é necessário que os jogos sejam utilizados de uma forma consciente, pois também podem trazer impactos negativos para os usuários. “Embora sejam muito importantes, os jogos podem trazer vícios, fazer com que os usuários fiquem apenas no mundo virtual pela praticidade e facilidade em se socializar, entre outros impactos negativos do uso excessivo de jogos online”, afirmou a doutora.

O vício excessivo em jogos online pode causar sérios problemas, como distúrbios mentais, isolamento social e impactos negativos na saúde física, como obesidade e problemas de visão. Esse comportamento também pode prejudicar desempenho acadêmico e profissional, além de levar a gastos financeiros excessivos. Relações pessoais podem sofrer com o afastamento e a irritabilidade, enquanto responsabilidades diárias são negligenciadas. Reconhecer esses sinais e buscar ajuda profissional é crucial para gerenciar e superar o vício, restaurando o equilíbrio e a saúde em todas as áreas da vida.

Em suma, com uma boa regulação do tempo utilizado para os jogos online, esta prática adotada por jovens e adolescentes do mundo todo pode trazer benefícios para eles, mas quando utilizados em excesso, podem trazer efeito drásticos aos usuários. Saber o limite é um passo importante para evitar que os momentos de lazer se tornem problemas sérios.