Série de entrevistas no Estúdio Folha traz candidatos de Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz

A Folha Extra, mantendo sua tradição de informar e engajar durante os anos eleitorais, iniciou em junho de 2024 uma série de entrevistas ao vivo com os candidatos a prefeito das principais cidades da região. A nova fase trará nos próximo dias entrevistas com os candidatos de Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz.

As entrevistas têm oferecido aos candidatos a oportunidade de expor suas propostas de governo, além de compartilhar suas trajetórias de vida e experiências na política. As sessões têm sido marcadas por conversas leves, mas profundas, onde os candidatos discutem tanto seus planos futuros quanto suas ações passadas.

O entrevistador Oliveira Junior com o prefeito e candidato a reeleição em Arapoti, Irani Barros, na live do dia 17 de julho. Foto Reprodução

Até o momento, foram entrevistados candidatos das cidades de Tomazina, Pinhalão, Arapoti, Jaguariaíva, Santana do Itararé e Siqueira Campos. Cada uma dessas entrevistas permitiu que os cidadãos desses municípios pudessem conhecer melhor aqueles que querem a liderar suas cidades, através de uma plataforma que promove não apenas o debate político, mas também a interação direta com o público. Durante as transmissões, os espectadores têm a chance de enviar perguntas, fazer críticas, ou simplesmente parabenizar os candidatos, tornando o processo eleitoral mais participativo e transparente.

NOVA FASE

Nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, a série de entrevistas entra em uma nova fase com o início das conversas com os candidatos de Santo Antônio da Platina. A primeira entrevista será amanhã, dia 28, com Valter Pereira, do PT, seguida, na quinta-feira (29), por Alexandre Levatti, ambos candidatos de Santo Antônio da Platina.

Na próxima semana, será a vez dos candidatos de Wenceslau Braz, com todos os cinco candidatos confirmados. Pedrinho Mazão na próxima segunda-feira, (02), Fernando Maluf na terça-feira (03), Cristóvam Andraus Junior na quarta-feira (04), Polaco na segunda-feira (09) e Taidinho na terça-feira (10). Já a candidata Bruna Fogaça, de Santo Antônio da Platina participará no dia 12 e o candidato Gil Martins não respondeu aos convites da Folha.

As transmissões são realizadas simultaneamente pelos canais da Folha no Youtube e Facebook.