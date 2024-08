Homem arranca cabeça da esposa e guarda em mochila no Paraná

Uma mulher de 30 anos foi morta pelo próprio companheiro na manhã desta sexta-feira (23), em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná. O crime ocorreu após uma discussão entre o casal, conforme relato do autor à polícia.

Continua após a publicidade

O homem, que confessou o crime, utilizou uma faca para matar a vítima. Em seguida, decapitou a mulher, colocando a cabeça em uma mochila e deixando o corpo no interior da residência onde o casal vivia.

Continua após a publicidade

O caso foi descoberto após um dos filhos do casal acionar a polícia, que rapidamente chegou ao local e isolou a área. O suspeito foi preso em flagrante e deverá responder pelo crime de feminicídio, segundo informações da polícia.

A investigação continua para apurar todos os detalhes do caso.