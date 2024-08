Programa Caixa d'Água Boa da Sanepar atende mais 755 famílias do Paraná

A Sanepar e a Secretaria da Justiça e Cidadania (Seju) realizam mais uma fase do Programa Caixa D’Água Boa nas regiões Centro-Sul e Campos Gerais do Estado. Em sua 6ª edição, a iniciativa beneficia 755 famílias em situação de vulnerabilidade nas cidades de Castro, Guarapuava, Irati, Ponta Grossa e União da Vitória. Elas receberão materiais e subsídio financeiro para a instalação de caixa d’água em seus imóveis, com o objetivo de garantir o acesso à água tratada, segura e de qualidade.

O gerente comercial da Sanepar na região, Valdinei Chimborski Lopes, explica que cada uma das famílias receberá um kit, composto por uma caixa-d’água de 500 litros, tubulação e suporte em madeira autoclavada, disponibilizados pela Sanepar. "E a Seju fornece um subsídio financeiro de R$ 1 mil, valor é depositado diretamente na conta de cada beneficiado para cobrir os custos com mão-de-obra e viabilizar a instalação do reservatório", complementa.

Para orientar sobre o funcionamento do programa, a instalação e os cuidados com o reservatório domiciliar, a Sanepar promoveu neste mês vários encontros de capacitação com as famílias contempladas. Serão 238 imóveis atendidos nas duas cidades. São famílias cadastradas em programas sociais, selecionadas e acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios.

A gestora de Educação Socioambiental da Sanepar, Luciana Garcia, reforça a importância do comprometimento das famílias por meio da participação nas reuniões, para que não fique nenhuma dúvida sobre a instalação e o uso da caixa-d’água.

“Lembramos que a caixa-d’água é um item obrigatório nos imóveis atendidos pelo sistema público de abastecimento. Ela é fundamental para a qualidade de vida das famílias, que poderão realizar suas atividades de alimentação e de higiene, mesmo se houver uma parada de manutenção ou qualquer intercorrência no sistema. Também orientamos sobre os critérios para cadastramento no programa Água Solidária, da Sanepar, que garante tarifas reduzidas para famílias de baixa renda, e sobre o uso consciente da água tratada, que nos é um bem tão precioso”, explica.

PROGRAMA

O Caixa d’Água Boa foi lançado em 2017 como forma de contribuir com a saúde e a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando o acesso à água tratada, mesmo em situações eventuais de interrupção temporária do abastecimento público. Somente em 2023, os investimentos da Sanepar no Programa foram de R$ 2,2 milhões, beneficiando 2 mil famílias, em 100 municípios paranaenses.