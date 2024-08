Jaguariaíva realiza obras na Praça da Saudade no bairro da Pedrinha

A Praça da Saudade, do Bairro da Pedrinha, em Jaguariaíva, está passando por transformações significativas, marcadas por uma revitalização que promete trazer novos benefícios para a comunidade local. O projeto é uma das iniciativas que recebeu altos investimentos, envolvendo um investimento que ultrapassa os R$ 300 mil.

A reestruturação da praça incluirá a reformulação completa da quadra esportiva, que será modernizada com novos equipamentos e superfícies adequadas para práticas esportivas variadas. O objetivo é tornar o espaço mais funcional e atraente para atividades ao ar livre, incentivando o engajamento da população em eventos esportivos e recreativos.

De acordo com a atual prefeita de Jaguariaíva, Alcione Lemos, que esteve no local para conferir o andamento das obras, uma das prioridades é a saúde e a prática esportiva. “Isso faz parte do nosso plano de gestão, investir no esporte e na saúde da população”, afirmou Alcione.

Além da quadra, um dos aspectos mais notáveis do projeto é a instalação de iluminação LED ao redor da praça. A nova iluminação não só promete trazer um aspecto mais moderno e vibrante ao local, mas também aumentará a segurança durante a noite, proporcionando uma melhor visibilidade e um ambiente mais seguro para os visitantes.

Outra adição importante será a construção de um ponto de ônibus na praça, que visa melhorar o acesso ao local e facilitar o transporte público para os moradores. A inclusão desse ponto de ônibus é uma resposta direta às necessidades expressas pela comunidade, oferecendo uma opção prática e conveniente para aqueles que dependem do transporte coletivo.

O investimento significativo na revitalização da Praça Central reflete o compromisso da administração municipal com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. A expectativa é que, com essas melhorias, a praça se torne um ponto de encontro vibrante e acolhedor, estimulando a interação social e o lazer para todas as idades.

Nas redes sociais, o projeto vem sendo aplaudido pelos moradores. “É um investimento valioso para a qualidade de vida urbana, proporcionando área de lazer, convivência e expresso cultural”, comentaram cidadãos nas redes sociais.